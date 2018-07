Postema stapt op als PvdA-fractieleider in Eerste Kamer

André Postema stopt als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Hij blijft wel senator, meldt de partij. Wie hem opvolgt wordt pas na de zomer bekend.

Vicevoorzitter Esther-Mirjam Sent neemt tot die tijd zijn taken waar. Postema kwam in opspraak door de misstanden in de schoolexamens van VMBO Maastricht. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Door bestuurschaos in de scholengemeenschap in Maastricht zakte 354 leerlingen voor hun examen.

‘Deeltijdwerk van Senator’

“Werkzaamheden in de hoofdfunctie staan los van het Eerste Kamerlidmaatschap”, schrijft Postema in de verklaring. “Dat is de enige manier om het belangrijke, deeltijdwerk van Senator te kunnen doen.”

Hij vervolgt dat er geen relatie is tussen zijn rol als volksvertegenwoordiger en zijn bestuursfunctie, en dat zijn verkiezing en aanstelling in de twee posities een verantwoordelijkheid met zich meebrengen waar hij aan wil voldoen. “Ondanks dit alles ervaar ik dat mijn functie als fractievoorzitter momenteel ter discussie staat, ook in de fractie”, schrijft hij. Dit heeft ertoe geleid dat Postema zijn positie per direct neerlegt.

Opvallend appje

Vorige week kwam op ongelukkige wijze aan het licht dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wilde dat Postema zijn bestuursfunctie neer zou leggen. Door een per abuis publiek WhatsApp-bericht van vicefractievoorzitter Lilianne Ploumen werd dit standpunt duidelijk. “Lo,” schreef Ploumen aan fractievoorzitter Lodewijk Asscher, “we kunnen Postema niet overend houden. Iemand moet nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden.” Postema zei daarop dat hij niet van plan was zijn functie bij LVO neer te leggen omdat hij “de continuïteit” wil waarborgen.

Postema was sinds februari fractievoorzitter in de Eerste Kamer.