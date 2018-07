Overheid start proef met hiv-remmer PrEP

De overheid gaat PrEP, een medicijn dat de kans op een hiv-infectie verkleint, voor een periode van vijf jaar verstrekken aan mannen in een “hoogrisicogroep”. Dat maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) dinsdag bekend.

PrEP is een hiv-remmer die de kans op infectie met circa 90 procent verkleint. Het medicijn wordt voorgeschreven in een onderzoekssetting, waarbij deelnemers iedere drie maanden medische zorg ontvangen. De proef gaat 22 miljoen euro kosten, maar zal naar verwachting 33 miljoen euro aan zorgkosten besparen, schrijft de minister.

De overheid wil met de proef onderzoeken of de risicogroep - mannen die seks hebben met mannen - bereikt wordt, of het aantal hiv-infecties door het medicijn daadwerkelijk daalt en of de medicijnen trouw geslikt worden. PrEP beschermt alleen tegen het overdragen van hiv en niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen. De proef moet ook duidelijk maken ook of de verstrekking van het medicijn effect heeft op de aanpak van andere soa’s.

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat het aantal deelnemers aan de proef op 6.500. De minister hoopt door het medicijn voor te schrijven jaarlijks 250 hiv-infecties te voorkomen.

GGD Amsterdam exprimenteerde in 2016 al een jaar met PrEP. Eindelijk een pil tegen hiv. Of vrijbrief voor onveilige seks?

Advies Gezondheidsraad

Met de proef volgt minister Bruins een advies van de Gezondheidsraad op. Jaarlijks raken in Nederland 800 mensen besmet met hiv, becijferde de Gezondheidsraad in maart. Tweederde daarvan betreft mannen die seks hebben met mannen.

Hoewel maatregelen als voorlichting en het stimuleren van soa-testen en condoomgebruik effect hebben, verwacht de Gezondheidsraad door voortzetting van dit beleid geen verdere daling van de hoeveelheid hiv-infecties in de risicogroep. De Raad adviseerde daarom om een proef te doen met PrEP, dat kan helpen om de hoeveelheid nieuwe hiv-infecties verder terug te brengen.

Bruins verwacht ook dat de proef met PrEP meer positieve effecten heeft dan kostenbesparing en het reduceren van de ziektenlast:

“PrEP draagt onder andere door het beperken van angst en stigma bij aan het mentale en sociale welbevinden van de gebruiker. PrEP kan daarmee een duidelijk positief effect hebben op de kwaliteit van leven en het zonder chronische ziekte volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

Aan het einde van dit jaar moet duidelijk worden hoe de proef opgezet wordt door het RIVM en de GGD. Bruins hoopt volgend jaar met de landelijke proef te starten.

De pil kost 48 euro per maand. De overheid vergoedt driekwart van de kosten, waardoor deelnemers maandelijks een eigen bijdrage van 12 euro betalen.