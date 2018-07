Oud-topman Ballast Nedam moet de cel in

Een oud-directeur van bouwbedrijf Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden cel. Ook moet hij een boete betalen van 100.000 euro. Volgens de rechtbank Midden-Nederland heeft de man meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen, omgerekend ruim twee miljoen euro. Het gaat om steekpenningen die hij kreeg voor het verstrekken van bedrijfsinformatie over het budget van Ballast Nedam aan een externe adviseur.

Een 70-jarige verdachte die eveneens werd verdacht werd van witwassen, is vrijgesproken. Van deze oud-bestuurder van het bouwconcern kon niet worden bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, sinds dat eind 2001 volgens de huidige wetgeving een strafbaar feit is geworden.

Saoedi-Arabië en Suriname

De oude zaak, die draait om steekpenningen, geldt als één van de grootste omkopingszaken in Nederland. Ballast Nedam zou in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabië en Suriname hebben omgekocht om grote projecten binnen te halen. Ballast Nedam schikte de zaak in 2012 voor 17,5 miljoen euro.