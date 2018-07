Opnieuw onduidelijkheid over examens op VMBO Maastricht

Een dag voor de geplande toets hebben de eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht te horen gekregen dat zij toch niet allemaal maatschappijleer over moeten doen. De externe examencommissie is teruggekomen op een eerder besluit na onderzoek van de Onderwijsinspectie. Dat staat in een brief die maandagavond aan ouders is verzonden, bevestigt een woordvoerder van de school.

Eerder nog meldde de commissie dat geen van de 354 examenleerlingen het vak maatschappijleer had gehaald. Iedereen moest daarom een toets maken om het vak in te halen. Nu blijkt uit nader onderzoek dat sommige leerlingen het vak toch al gehaald hebben.

Op het VMBO Maastricht kregen de 354 alsnog gezakte leerlingen te horen wat ze nog moeten doen om hun diploma te krijgen. Niek (16): ‘Het hele onderwijs was kak’

Andere vakken

De toets zou in drie verschillende tijdsvakken afgenomen worden. Een deel van de leerlingen zou de toets woensdag maken, wat waarschijnlijk betekent dat deze leerlingen al aardig wat uren in het studeren hadden gestoken.

Mogelijk hoeven sommige examenleerlingen ook andere vakken niet over over te doen. De eindexamencommissie en de Inspectie voor het Onderwijs doen namelijk ook onderzoek naar de andere vakken die de leerlingen over moeten doen.

Eindexamens ongeldig

De inspectie verklaarde op 22 juni alle eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig. Sommige leerlingen hadden geen eindexamen mogen doen omdat zij sommige schoolexamen nog niet voldoende hadden afgerond.

Maar na veel gesteggel en debat in de Tweede Kamer, heeft Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) eind juni besloten de geldigheid van de centrale examens te verlengen tot 1 januari. Hiermee hebben de eindexamenleerlingen extra tijd gekregen om bepaalde vakken in te halen. Een van die vakken is maatschappijleer.