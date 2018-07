OM in hoger beroep in zaak-Sharleyne

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak-Sharleyne. Volgens het OM is er voldoende overtuigend bewijs dat de moeder van de destijds 8-jarige Sharleyne schuldig is aan de dood van haar dochter.

De rechtbank in Assen sprak de 28-jarige Heleen J. maandag vrij. Sharleyne viel in de nacht van 8 juni 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Volgens de rechters is het onduidelijk of er sprake is van een levensdelict, een ongeluk of zelfdoding.

Het OM had een celstraf geëist van tien jaar vanwege doodslag tegen de moeder. Omdat de rechtbank volgens het OM op veel van het aangedragen bewijs niet is ingegaan in het vonnis, ziet het mogelijkheden om de zaak in hoger beroep aan het Gerechtshof voor te leggen.

