Nieuwe Spaanse premier hervat dialoog met Catalaanse separatisten

Pedro Sánchez probeert niet alleen met woord, maar ook met gebaar een uitweg te vinden voor de verstoorde relatie tussen de nationale regering in Madrid en de Catalaanse separatisten. De premier van Spanje maakte op maandag een einde aan een lange radiostilte door regiopresident Quim Torra in het regeringspaleis van Moncloa voor een gesprek van 2,5 uur te ontvangen. Concrete afspraken werden nog niet gemaakt, maar beide partijen waren blij dat met „een eerlijk, lang en nuttig gesprek” de dialoog is hervat. De Catalaanse unionisten uitten kritiek omdat hun stem niet werd gehoord.

Het gesprek tussen Sánchez en Torra had boven alles een symbolische waarde. Nadat vorige week een aantal Catalaanse gevangenen was overgeplaatst van Madrid naar Catalonië, wilde de nieuwe leider van Spanje wilde laten zien dat hij in tegenstelling tot zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy wel bereid is te luisteren naar de problemen van de Catalanen.

Tegemoetkoming

Torra toonde zijn goede wil de uitnodiging aan te nemen. De toenadering betekent echter niet dat Sánchez snel tegemoet zal komen aan de wens van de separatisten om de weg naar een onafhankelijk Catalonië te vervolgen. En ook over een regionaal referendum over dat vraagstuk valt met hem niet te praten. Het zou Sánchez buiten Catalonië vrijwel alleen maar electoraal verlies opleveren.

De twee nieuwe leiders legden geen eisen op tafel en wisselden niet op hoge toon van mening over de toekomst van Catalonië. Daarbij werd afgesproken dat de in 2011 gestaakte gesprekken tussen de staat en de regio over een statuut hervat zullen worden.

Voorts kreeg premier Sánchez een uitnodiging van Torra om op 17 augustus in Barcelona aanwezig te zijn bij de herdenking van de slachtoffers van de aanslagen een jaar geleden. Koning Felipe VI is daarbij volgens de regiopresident niet welkom. De separatisten eisen excuses van het staatshoofd voor zijn speech van 3 oktober vorig jaar waarin hij hen met harde bewoordingen terecht wees.