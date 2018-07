Nicht van de Skripals verdient goed aan vergiftigingsdrama Salisbury

Het novitsjok-vergiftigingsdrama kent eigenlijk alleen verliezers, maar voor de nicht van de vergiftigde ex-spion Sergej Skripal lijkt de kwestie lucratief uit te pakken. Sinds haar neef en achternichtje in maart bewusteloos op een bankje in het Britse Salisbury werden aangetroffen, is Viktoria Skripal niet van de Russische televisie te slaan. De boekhouder uit de provinciestad Jaroslavl is intussen vaste gast in de populaire talkshow ‘Laat ze maar praten’ van staatszender Eerste Kanaal.

Dinsdag onthulde de BBC dat Viktoria Skripal een jaarcontract tekende met een Moskous productiebedrijf dat talkshows verzorgt voor Eerste Kanaal. Ze zou als ‘econoom’ op de loonlijst zijn gezet, maar in ruil voor gastoptredens een maandelijkse vergoeding ontvangen van zo’n 1.500 euro. In een ander deel van het interview rechtvaardigt ze haar verdiensten met de opmerking dat ze reisjes en ‘privédetectives’ moet betalen om informatie over naasten van de Skripals te verzamelen, zoals over het ex-vriendje van Joelia Skripal. Op een vraag van de interviewer geeft ze toe gebruikt te worden als propaganda-instrument.

Hoewel het hele gesprek dinsdag online verscheen, beweerde Skripal uren later in de Russische media dat het fragment nep is en dat zij nooit met de BBC over haar honorarium heeft gesproken.

Politieke ster

Skripal boert niet alleen goed als talkshowgast en met interviews aan buitenlandse media, ook haar politieke ster is rijzende. Afgelopen week bleek dat zij door de Kremlinloyale partij Rechtvaardig Rusland op de kandidatenlijst is gezet voor de lokale Doemaverkiezingen in Jaroslavl komende herfst. Die aankondiging kwam bijna gelijktijdig met de tweede novitsjok-vergiftiging van een stel uit het Britse Amesbury, waarbij de vrouw zondag overleed.

Eerder probeerde Viktoria haar neef en achternicht in het Verenigd Koninkrijk op te zoeken, maar een visumaanvraag werd tweemaal door de Britse autoriteiten geweigerd. Een van de redenen is dat zij volgens de Britten „een pion” is van het Kremlin en een veiligheidsgevaar kan vormen voor haar ondergedoken familieleden. Tegen de Britse krant The Independent zei ze onlangs niet te begrijpen waarom mensen denken dat het Kremlin achter de zenuwgas-aanvallen zou zitten, zoals de Britse overheid beweert, of dat zij een Kremlin-agent zou zijn. Tegen The Independent zei de vrouw: „Ik ken Poetin niet en ik heb nooit op hem gestemd. Ik ben een communist in hart en nieren.”