Dag drie reddingsoperatie: twee jongens uit Thaise grot gered

Twee jongens, die vastzaten in het ondergelopen grottencomplex in het noorden van Thailand, zijn deze dinsdag gered. Dat meldt persbureau Reuters.

Het is de derde dag van de grootschalige reddingsoperatie. Zondag en maandag werden al acht jongens uit de grot gehaald door reddingswerkers. Zij zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis in Chiang Rai gebracht en maken het goed. Twee jongens en de coach van het Thaise voetbalteam zitten nog vast.

Volgens Narongsak Osotthanakornm, die de leiding heeft over de operatie, is de kans groot dat de laatste drie mensen deze dinsdag nog uit de grot worden bevrijd.

Twee weken vast

De twaalf jongens van het Thaise voetbalteam Wilde Zwijnen en hun 25-jarige coach kwamen op 23 juni vast te zitten in het grottencomplex Tham Luang. De jongens, tussen de 11 en 16 jaar oud, wilden schuilen voor een zware regenbui, waarna de kilometerslange grot onder water kwam te staan.

De reddingsoperatie is zeer ingewikkeld omdat er veel geklommen moet worden, een groot deel van de grot ondergelopen is en de duikers zich soms door kleine ruimtes moeten persen. Ook moeten de duikers tegen de stroom in zwemmen om de jongens te bereiken. De Thaise kinderen, die niet kunnen zwemmen, hebben de afgelopen dagen duiklessen gekregen.

Bij de operatie zijn zo’n twintig duikers, zowel Thaise als buitenlandse, en meer dan honderd Thaise brandweerlieden, militairen en internationale reddingswerkers betrokken. Het Nederlandse bedrijf Van Heck, gespecialiseerd in pomptechniek, helpt ook mee.