Bekende Britse reclameman neemt MediaMonks over

Het Nederlandse reclamebureau MediaMonks is overgenomen door het investeringsvehikel van de bekende Britse reclameman Martin Sorrell. S4 Capital betaalt naar verluidt 300 miljoen euro, schrijft The Guardian.

De overname is saillant aangezien de voormalige werkgever van Sorrell, WPP, ook interesse had. De Brit stapte half april op bij ‘s werelds grootste reclameconcern, dat hij 33 jaar geleden had opgericht, nadat hij door het bestuur was beschuldigd van misbruik van bedrijfsfondsen en wangedrag. Voordat het onderzoek intern werd besproken verliet de 73-jarige Brit het bedrijf. Eind mei richtte hij S4 Capital op om een nieuw reclame-imperium te bouwen. MediaMonks is zijn eerste aankoop.

Juridische brief WPP

WPP had Sorrell eerder via advocaten gewaarschuwd de overname van MediaMonks niet door te zetten. Volgens het reclameconcern was een overname “onrechtmatig”, aangezien Sorrell al met de aankoop bezig was toen hij nog directeur was van WPP en zich dus baseert op onderzoeksgegevens van WPP. Sorell ontkent dit.

MediaMonks, goed voor een jaaromzet van ongeveer 110 miljoen euro, werd in 2001 opgericht door Wesley ter Haar, Gin Roberscheuten en Terrence Koeman. In de afgelopen vijftien jaar groeide het digitale reclamebureau uit tot een gevestigde naam met grote opdrachtgevers als Adidas, Amazon, Google, Uber, KFC en Mercedes-Benz. Het hoofdkantoor staat in Hilversum, andere kantoren zijn gevestigd in onder meer London, New York, Shanghai, Sao Paolo en Dubai. Er werken in totaal 750 mensen.