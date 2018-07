In Nicaragua klampt president Ortega zich op bloedige wijze vast aan de macht

President Daniel Ortega regeert het land sinds 2007. Hij bestuurde Nicaragua eerder in de elf jaar na de sandinistische revolutie van 1979. De linkse guerrillabeweging FSLN verjoeg toen de rechtse, pro-Amerikaanse Somoza-dynastie die decennia aan de macht was. FSLN is nu de regeringspartij: op de foto komen aanhangers samen in de hoofdstad Managua.

Foto Oswaldo Rivas/Reuters