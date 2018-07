Hoofdschuddend kijkt EU naar Britse ‘gebakken lucht’

In Brussel zijn de laatste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hoofdschuddend gevolgd. EU-raadspresident Donald Tusk, die er geen geheim van maakt dat hij de Brexit liever helemaal niet door ziet gaan, reageerde vandaag berustend: „Politici komen en gaan, maar de problemen die ze hebben gecreëerd voor mensen, blijven. Ik kan slechts spijtig toezien dat met het vertrek van Davis en Johnson niet ook het idee van de Brexit is vertrokken. Máár, who knows, wie weet?!”

Zorgen in Brussel zijn er nu vooral over de krappe agenda: volgende week maandag al staat de volgende onderhandelingsronde gepland. Daarna zijn er nog maar drie maanden, tot oktober, waarna het Europees Parlement zich wil buigen over een conceptakkoord over Brexit.

Brexit Day

‘Brexit Day’ is al voorzien voor maart volgend jaar. Brussel wil het dan achter de rug hebben, zodat alle aandacht kan gaan naar de Europese verkiezingen twee maanden daarna, in mei 2019.

Guy Verhofstadt, leider van de liberale eurofractie Alde en Belgisch oud-premier, die namens het Europarlement mee-onderhandelt over Brexit, zei te hopen dat de Britten de gelederen snel weer sluiten: „Ik hoop dat het VK zich herenigt, want het is in ons aller belang dat we de onderhandelingen voortzetten.”

Wim van der Camp, CDA’er in het Europarlement, voorspelt al vanaf het eerste uur dat de Brexit er nooit zal komen, en dat tweette hij vandaag opnieuw, triomfantelijk.

Boris Johnson sneerde: „Wat May voorstelt, is ‘het oppoetsen van een drol’”. In Brussel hebben diplomaten al wat langer een variant op die uitspraak: daar vindt men de plannen waar de Britten telkens mee naar Brussel komen „niet bepaald fris, eerder gebakken lucht”.

„Je doet aan álles mee, of je doet níet mee.” Michel Barnier, Brusselse Brexit-onderhandelaar

Het standpunt van Brussel op Mays plannen vatte de Brusselse Brexit-onderhandelaar Michel Barnier onlangs al samen: „De interne markt is geen supermarkt. Je doet aan álles mee, of je doet níet mee.”

De Commissie zal niet toestaan dat de Britten selectief ‘winkelen’ op die interne markt, zonder ook de andere verplichtingen zoals regels over vrij verkeer van personen, kapitaal en diensten te accepteren.

Weinig indruk

Overigens maakte het vertrek van David Davis weinig indruk in Brussel. Davis onderhandelde in de praktijk dit jaar slechts vier uur met Barnier, zo rekende de Londense Financial Times uit; de echte onderhandelaar achter de schermen was een topambtenaar van premier Theresa May.

Terwijl het compromis dat May en haar kabinet vrijdag bereikten over Brexit tot een regeringscrisis in Londen leidt, is het nog maar de vraag of Brussel ermee kon leven. Velen vermoedden van niet.