Haal bier en chips, dinsdag is de finale

‘Kom je dinsdag de finale kijken’, appte ik de vriend met wie ik af en toe een wedstrijd kijk. Het lot mag bepaald hebben dat er een WK-finalist moet komen uit het amechtige kluitje met brakke Britten, zwetende Zweden, rondrennende Russen en Luka Modric (ach, arme eenzame Modric, gevangen in de verkeerde helft van het schema), wij hoeven ons daar niet aan te conformeren.

Haal bier en chips – dinsdag is de dag! Een moderne fan kiest zijn eigen finale – en mooier dan het met gouden letters geschreven affiche België-Frankrijk wordt het niet. Dit is, zoals het hoort, een wedstrijd waarin de verdedigers sidderen voor de aanvallers.

Weet Jan Vertonghen zich raad als Mbappé op hem afstormt? Verliest Alderweireld Griezmann niet uit het oog? Wat doet de jonge Pavard als hij van dichtbij ziet hoe Hazard een bal aanneemt? (Ik zou van schrik subiet om een handtekening vragen.) Droomt linksback Hernández al van een monster dat onophoudelijk verandert van Lukaku in De Bruyne en terug?

Wij liefhebbers reiken dinsdag onze beker uit aan de grootste ploeg van het toernooi. Mocht zondagmiddag ineens Kane of Modric bij Poetin op het ereterras verschijnen, dan vinden wij dat best. Op dat moment treedt een 44 jaar oude voetbalwet in werking: soms is de tweede plaats de kortste weg naar de eeuwigheid.

