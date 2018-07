Gaviria wint zijn tweede Touretappe, Van Avermaet behoudt het geel

Fernando Gaviria heeft zijn tweede etappe gewonnen in de Tour de France. De Colombiaan bleef respectievelijk Greipel, Sagan en Groenewegen voor. De rit eindigde zoals verwacht in een massasprint. De Belg Greg van Avermaet behoudt zijn gele trui.

Al vroeg in de wedstrijd ontsnapte een kopgroep van vier man: Guillaume Van Keirsbulck, Dimitri Claeys, Anthony Perez en Jérôme Cousin. De groep, geheel in lijn met de halve finale van het WK voetbal half Frans, half Belgisch, wist die voorsprong tientallen kilometers in de hand te houden. In de laatste twee kilometer werden zij pas ingelopen.

Op ongeveer vijftig kilometer van de finish brak het peloton in twee door een valpartij achterin. Ook Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Robert Gesink (Lotto-Jumbo) gingen tegen de grond, maar wisten hun opgelopen achterstand weer in te lopen. Enkele kilometers voor de meet was er een nieuwe valpartij.

Gaviria was zaterdag de winnaar van de openingsetappe van deze editie van de Tour. Het was voor de 23-jarige Quick-Step-renner zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

De etappe leidde in 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau. Onderweg kwamen de renners alleen een beklimming van de vierde categorie tegen. Vooraf werd dan ook verwacht dat de etappewinst naar een van de sprinters zou gaan. De finale vormde voor geletruidrager Greg van Avermaet geen enkele bedreiging. Hij kwam als zestiende binnen en behield daarmee zijn positie in het algemeen klassement. Tom Dumoulin staat zevende, op elf seconden afstand.

Woensdag gaat de Tour verder met een heuvelachtige etappe van 204,5 kilometer van Lorient naar Quimper.