Frankrijk verslaat België en is door naar finale WK

Al in de eerste helft waren er over en weer kansen. Toby Alderweireld kreeg in de 22ste minuut de eerste grote kans voor de Rode Duivels, maar zijn schot werd knap tegengehouden door de Franse doelman Hugo Lloris. Een vrije trap van Griezmann ging tien minuten later via het hoofd van Giroud net naast.

Diezelfde Giroud werkte even later ook een goede voorzet van Mbappé naast het doel. Benjamin Pavard kreeg nog een grote kans toen hij vrijwel alleen voor de Belgische goal kwam te staan. De voet van Courtois verhinderde dat hij kon scoren.

Vroeg in de tweede helft kwam Frankrijk op voorsprong. Een hoekschop van Griezmann ontsnapte aan de dekking van Fellaini en kwam direct op het hoofd van Umtiti. De Belgische spits kreeg een kwartier later de kans zich te revancheren, maar kopte naast. Ook een afstandsschot van Witsel werd kwam niet voorbij de keeper.

Historisch

Dat Henry voor de Belgen werkt, wordt hem in zijn thuisland niet in dank afgenomen: De liefde tussen Henry en Frankrijk is al langer bekoeld

De Belgen stonden dinsdagavond voor het eerst sinds 1986 in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Die prestatie werd vrijdag door de overwinning op Brazilië al geëvenaard.

De vorige keer dat Les Bleus een WK-finale bereikten, was in 2006. Die werd verloren van Italië. In 1998 behaalde Frankrijk zijn laatste wereldtitel. Thierry Henry, die in dat toernooi drie doelpunten maakte, zat dinsdagavond bij België op de bank als assistent-trainer.

Woensdag wordt de tweede halve finale gespeeld, tussen Kroatië en Engeland. De finale is zondag in Moskou.