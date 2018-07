Eigenaar Sun Capital zoekt naar koper Scotch & Soda

Toen Dirk-Jan Stoppelenburg vijf jaar geleden werd gevraagd om topman te worden bij kledingmerk Scotch & Soda informeerde hij eerst naar de naam. „Ze vertelden me toen dat die afstamt van een simpele, klassieke goocheltruc”, aldus Stoppelenburg vorig jaar in de Indiase zakenkrant Livemint. De Scotch & Soda: muntstukken die van de ene hand in de andere verdwijnen.

Voor de eigenaar van het Amsterdamse kledingmerk, Sun Capital, is nu het moment aangebroken om die truc weer eens op te voeren. De Amerikaanse investeerder is op zoek naar een koper voor Scotch & Soda, schreef Het Financieele Dagblad maandag. De zakenbankiers van Goldman Sachs zijn gevraagd om dat proces te begeleiden. Bronnen in de fusies en overnames bevestigen dat aan NRC.

Volgens de zakenkrant vindt een eventuele verkoop op z’n vroegst pas plaats in de eerste helft van volgend jaar. Op welke prijs Sun Capital mikt, is niet bekend. Zowel het kledingmerk als de Amerikaanse eigenaar wilde maandag niet reageren. Sun kocht Scotch & Soda in 2011 naar verluidt voor een bedrag van 350 miljoen euro.

In de zeven jaar onder Sun Capital – dat in het verleden ook eigenaar was van het failliete V&D – kende Scotch & Soda (omzet: 335,6 miljoen euro) een moeizame periode. Dat had onder meer te maken met de manier waarop het merk jarenlang zijn geld verdiende: via andere winkelketens. Als gevolg van de opkomst van online winkelen zagen juist die tussenhandelaren hun verkoop de laatste jaren vaak teruglopen.

In 2015 moest Scotch & Soda, dat modieuze vrijetijdskleding verkoopt, zelfs eenmalig 70 miljoen euro afschrijven op die zogeheten groothandelstak. Het leidde tot een monsterverlies van 74 miljoen euro.

Om dit het hoofd te bieden opende Scotch & Soda de laatste jaren steeds meer eigen winkels en franchisefilialen. Volgens de laatst beschikbare cijfers, van mei vorig jaar, hangt het logo van Scotch nu op 207 panden over de hele wereld. Dat zijn er zeven keer zoveel als toen Sun Capital het bedrijf overnam. Scotch & Soda leed vorig jaar een verlies van 5,4 miljoen.