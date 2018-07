Dodenaantal overstromingen Japan opgelopen tot 134

Door de hevige regenval en overstromingen in het westen en midden van Japan zijn zeker 134 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. Tijdens een persconferentie zei Yoshihide Suga, de secretaris van het kabinet, dat meer dan vijftig mensen worden vermist. Ruim 50.000 reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden.

De hevige regen is inmiddels gestopt waarna veel mensen zijn teruggekeerd naar hun woningen om de schade te herstellen. Doordat de temperatuur is gestegen tot boven de 30 graden en er een hoge luchtvochtigheid heerst, is er veel behoefte aan schoon drinkwater en airconditioners.

Bekijk ook: Japan evacueert overstromingsgebied in ‘race tegen de klok’

Grote schade in Hiroshima

De ravage is vooral groot in de miljoenenstad Hiroshima en de historische stad Kurushiki. Door sterke modderstromen zijn duizenden huizen verwoest, bruggen ingestort en wegen verzakt. Veel mensen zitten zonder water en elektriciteit.

In Japan komen vaker zware buien voor tijdens het regenseizoen, maar zulke hevige regenval is volgens de Japanse meteorologische dienst nog nooit eerder voorgekomen. De regen volgde op een tyfoon, die vrijdag Japan trof. In de afgelopen dagen zijn ongeveer twee miljoen mensen geëvacueerd. De Japanse premier Abe heeft zijn bezoeken deze week aan onder meer België en Frankrijk geannuleerd. Het Japanse kabinet heeft omgerekend 3,4 miljard euro aan hulp toegezegd.