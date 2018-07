De liefde tussen Henry en Frankrijk is al langer bekoeld

Met 51 doelpunten in 123 interlands is hij nog altijd onbetwist topscorer van Les Bleus. Maar dinsdagavond zit Fransman Thierry Henry (40), wereldkampioen in 1998 en Europees kampioen in 2000, tijdens Frankrijk-België op de bank naast de Belgische bondscoach Roberto Martinez. Hij traint de succesvolle spitsen van de Rode Duivels. En dat ligt in Frankrijk niet goed.

Henry is een „verrader”, oordeelde televisiecolumnist Gilles Verdez zondag op tv-zender CNews. „Wat hij aan het doen is, is schandalig. Je kunt niet vechten tegen je eigen land. (…) Kun je je voorstellen dat Thierry Henry ons uitschakelt?” Henry zou zich wat hem betreft voor de halve finale tegen België hebben moeten terugtrekken.

Gloriejaren

Het is een wat extreme reactie. Maar feit is dat de liefde tussen ‘Titi’ en Frankrijk al langer bekoeld is. Hij kende bij Les Bleus zijn gloriejaren met het multiculturele elftal uit 1998 en 2000 dat liefkozend de bijnaam ‘Black, Blanc, Beur’ (zwart, wit, moslim) kreeg. Maar het ging mis met de handsbal in 2009 in het WK-kwalificatieduel tegen Ierland.

Hoewel Frankrijk mede dankzij die actie scoorde en aan het WK in Zuid-Afrika in 2010 kon meedoen, viel heel Frankrijk over hem heen. Dit was, anders dan Maradona’s „hand van God” de „hand van de duivel”, schreven Franse kranten. Zelfs in de Franse politiek gingen destijds stemmen op dat die wedstrijd overgespeeld moest worden. Dat heeft Henry zelf ook verbitterd. „Alsof ik iemand vermoord zou hebben”, zei Henry zelf eens in een terugblikkend interview.

Thierry Henry tijdens het WK van 1998 in Frankrijk. Foto Gabriel Bouys/EPA Photo

In Zuid-Afrika zelf ging het verder mis. Henry, die het dat seizoen bij Barcelona niet zo goed deed en later naar New York Red Bulls verkaste, was aanvoerder en topscorer van Les Bleus, maar werd door bondscoach Raymond Domenech uiteindelijk niet opgesteld. Na de beruchte Franse spelersstaking in de Zuid-Afrikaanse kuststad Knysna, vroeg Henry belet bij toenmalig president Nicolas Sarkozy. Die ontving hem in het Élysée. Henry zou ervoor gepleit hebben om de betalingen aan alle spelers in te trekken en de verantwoordelijken te ontslaan.

Maar volgens Domenech zelf heeft Henry „altijd een probleem gehad in zijn omgang met het publiek tijdens wedstrijden”. Met zijn „houding” is hij „er nooit in geslaagd het publiek rond hem samen te brengen.

Een enorme ster

„Het was een enorme ster”, zei de ex-coach dinsdag op radiozender Europe 1. „Maar zelfs als hij doelpunten maakte, was er een gevoel van onbehagen.” Als tegen België publiekslieveling Antoine Griezmann een handsbal maakt, dan zal de reactie heel anders zijn, denkt Domenech.

Voor de Belgen is Henry ondertussen van groot belang. Hoofdcoach Martinez noemde hem eerder een „psychologisch wapen” van de Rode Duivels. „Hij is een enorme troef, want hij is verbonden met de spelers”, zei hij. „Sinds we nauw samenwerken”, onderstreepte de Belgische spits Romelu Lukaku, „ben ik twee keer zo goed geworden.”

Waarom zit Henry dan niet op de Franse bank? „Het is geen verraad. Het is voor hem een kans om het vak te leren onder een hoofdtrainer, zonder de druk te hebben”, zei voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger ter verdediging van zijn ex-pupil Henry tegen Le Parisien. „Als je coach wil worden, dan verwacht je een aanbod”, zei Henry zelf vorig jaar in sportkrant L’Équipe. „Ik vond dat van België aantrekkelijk en goed voorgesteld. (…) Het was de enige manier waarop ik me kon uiten.” Met andere woorden: vanuit Frankrijk is geen enkel verzoek gekomen.

Dat werd afgelopen weekend min of meer bevestigd door voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond FFF. „We zijn hem een beetje uit het oog verloren, hij heeft weinig contact met de federatie. Zo gaat het in het leven”, zei hij tegen persbureau AFP. Maar ook hij ziet een Henry-effect in België: „Hij heeft het team leren inzien om aan te vallen. De aanvallers luisteren naar hem. Hij wordt gerespecteerd.”

Thierry Henry zelf houdt zich op de vlakte. Zijn vader Tony wat minder. Die deed afgelopen weekend mee aan een Facebook Live-sessie met cultureel activist „Brother Jimmy” op Guadeloupe. „Als Lukaku Thierry Henry ziet, dan ziet hij de Messias, de here Jezus. (…) Welk team heeft dit WK de meeste doelpunten gemaakt? Dat is niet Frankrijk.”

De Facebook Live-sessie van ‘Brother Jimmy’: