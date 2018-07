Britse oud-minister Buitenlandse Zaken Lord Carrington (99) overleden

Op 99-jarige leeftijd is Lord Carrington, Brits oud-minister van Buitenlandse Zaken, overleden. Hij was het laatste nog levende lid van het kabinet Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Peter Carington, Lord Carrington, werkte na de oorlog onder nog zes andere premiers van de conservatieve partij. In 1982 nam hij ontslag als minister van Buitenlandse Zaken onder de regering van Margaret Thatcher. Dit gebeurde drie dagen nadat Argentinië de Falklandeilanden was binnengevallen. Na zijn ministerschap trad hij aan als secretaris-generaal van de NAVO.

Voor Nederland was hij belangrijk omdat hij als kapitein van het Britse leger betrokken was bij de operatie Market Garden in 1944. Hij leidde de tanks waarmee de Waalbrug bij Nijmegen werd heroverd. Market Garden faalde uiteindelijk omdat het de geallieerden niet lukte de volgende brug, bij Arnhem, in te nemen.

Zijn ontslag onder Thatcher zette een precedent: hij was de eerste bewindspersoon die ontslag nam op basis van eer, niet door directe persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit wordt in Nederland ook wel de ‘carringtondoctrine’ genoemd.

Dit bericht wordt aangevuld.