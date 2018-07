Brexiteer met meer EU-expertise dan voorganger Davis

De ene Brexiteer vult het gat achtergelaten door de andere. Nu David Davis vertrokken is als minister van Brexitzaken, is het de beurt aan de 44-jarige Dominic Raab om de komende tijd namens de Britse regering door het Paleis van Westminster te lopen met een rode map vol hoofdpijndossiers.

Met de benoeming van Raab probeert premier Theresa May, voor zover zij nog politieke controle heeft, het evenwicht te bewaren. Raab was tijdens de campagne voor het referendum in juni 2016 voorstander van uittreding. Dat moet de factie van aanhangers van de harde lijn binnen haar partij die zich nu roeren tevreden stellen. Tegelijkertijd moet de loopbaan van Raab de meer pro-Europese kant binnen haar partij overtuigen dat hij geschikt is voor de functie. Raab heeft meer diplomatieke ervaring dan Davis.

Raab, afgestudeerd aan Oxford en Cambridge, werkte als advocaat. Tot zijn specialiteiten behoorden de handelsregels van de EU en de Wereldhandelsorganisatie, nuttige kennis in de Brexitonderhandelingen.

In 2000 trad Raab aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als diplomaat hield hij zich vanaf 2003 in Den Haag bezig met de vervolgingen van oorlogsmisdadigers. Die interesse komt deels door zijn achtergrond. Zijn Joodse vader vluchtte in 1938 als kind van Tsjechoslowakije naar Engeland.

Na te zijn verkozen in 2010, profileerde Raab zich in het Lagerhuis als libertariër. Hij is kritisch op de in zijn ogen politieke rol van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Raab is voorstander van meer vrijhandel en minder regels. Daar zullen Brexiteers tevreden mee zijn. Het probleem voor Raab is dat hij zich naar de plannen van May zal moeten schikken die voor Davis zo bezwaarlijk waren dat hij ontslag nam.

Met de benoeming van Raab maakt May een jongere generatie Tories verantwoordelijk voor het Brexitbeleid. De veertigers kunnen zich niet langer afzijdig houden en wachten tot May faalt om zich vervolgens op te werpen als de redders. Wil Raab zijn politieke ambities waarmaken – een verblijf in 10 Downing Street bijvoorbeeld – dan zal hij als Brexitminister moeten ervaren hoe ingewikkeld de weg naar de uitgang uit de Europese Unie is die hij zo vurig wenst.