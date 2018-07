Bertens verliest in kwartfinale Wimbledon van Görges

Kiki Bertens is in de kwartfinales van Wimbledon uitgeschakeld. Ze verloor met 3-6, 7-5 en 6-1 van de Duitse Julia Görges. Die speelt donderdag in de halve finale tegen Serena Williams.

Deze kwartfinale is voor Bertens haar beste resultaat ooit op Wimbledon. Ze stuntte dit toernooi met overwinningen op twee voormalig nummers één van de wereld, Venus Williams en Karolina Pliskova.

Bertens had de eerste Nederlandse vrouw kunnen worden die de halve finales haalde op Wimbledon sinds Betty Stöve in 1977. Stöve, afgelopen week toeschouwer bij meerdere wedstrijden van Bertens op Wimbledon, verloor destijds in de finale van Virginia Wade.

Lang gelijkopgaande wedstrijd

Bertens won de vorige twee ontmoetingen van Görges, de laatste was eerder dit jaar bij de finale in Charleston, het werd toen 6-2 en 6-1. Nu was het lang een gelijkopgaande wedstrijd. Görges maakte indruk met haar services, groundstrokes en spectaculaire winners. Bertens maakte vanaf de tweede set te veel fouten, onder de constante druk van Görges.

In de derde set (6-1) leek de tank leeg bij Bertens, nadat ze een dag eerder in de single én dubbel had gespeeld.

Bertens zal door het behalen van de kwartfinale stijgen van de twintigste naar de zeventiende plaats op de wereldranglijst.

Ze verdiende 281.000 pond prijzengeld (ruim 315.000 euro). En daarnaast nog 29.000 pond voor haar derde ronde in het dubbelspel (bijna 33.000 euro).