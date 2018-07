Novitsjok-dode kwam in aanraking met gifverpakking

De 44-jarige Britse vrouw die zondagavond om het leven kwam door novitsjok is in aanraking gekomen met een voorwerp waar het gif in zat. Dat zegt de Britse politie. Er wordt nog gezocht naar het voorwerp.

Dawn Sturgess en Charlie Rowley kwamen vorige week zaterdag in aanraking met het gif. Sturgess overleed zondagavond in het ziekenhuis. De 45-jarige Rowley ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Door het overlijden van Sturgess en de toestand van Rowley denkt de politie dat de twee een hoge dosis hebben binnengekregen.

Het duo werd vorig weekend met een ambulance afgevoerd vanaf Amesbury, dat op twaalf kilometer afstand van de plek ligt waar vier maanden eerder de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter onwel werden na blootstelling aan het gif. Zij herstelden beiden: Sergej Skripal werd eind mei ontslagen uit het ziekenhuis.

Vergiftiging Skripal

De politie zegt dat er geen bewijs is dat de twee plekken hebben bezocht waar de Skripals zijn geweest. De politie kan ook niet zeggen of het gif dezelfde herkomst heeft als de eerdere aanval in Salisbury. De politie benadrukt dat het onderzoek geleid wordt door “het beschikbare bewijsmateriaal en de feiten”.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken belegt een spoedoverleg over de dood van Sturgess en zal het parlement bijpraten. Rusland bestempelde mogelijke betrokkenheid bij de dood als absurd, aldus persbureau Reuters.