Vijfde jongen uit Thaise grot gered

Nadat zondag al vier jongens werden gered, is deze maandag een vijfde jongen uit de Thaise grot gehaald door reddingswerkers. Dat meldt persbureau Reuters. Zeven jongens en de coach van het Thaise voetbalteam zitten nog vast.

Volgens Reuters werd de jongen op een brancard weggevoerd. Op beelden van de Thaise publieke omroep is te zien dat de jongen met een helikopter naar het ziekenhuis is gebracht.

De vier jongens die zondag werden gered zijn naar een ziekenhuis gebracht en het gaat goed met ze. Wel worden ze nog in quarantaine gehouden en mogen ze hun familie nog niet zien, in verband met infectiegevaar. De operatie werd zondag stilgezet omdat de zuurstofflessen, nodig voor de duikers, bijgevuld moesten worden. Maandagochtend is de operatie hervat.

Twee weken vast

De dertien jongens van het Thaise voetbalteam Wilde Zwijnen en hun coach kwamen op 23 juni vast te zitten in het grottencomplex Tham Luang, in het noorden van Thailand. Ze wilden schuilen voor de harde regen, waarna de kilometerslange grot onder water kwam te staan.

Nadat de jongens en hun coach afgelopen week levend werden gevonden, is de reddingsoperatie op gang gekomen. Die operatie is zeer ingewikkeld omdat er veel geklommen moet worden, een groot deel van de grot ondergelopen is en de duikers zich soms door kleine ruimtes moeten persen. Ook moeten de duikers tegen de stroom in zwemmen om de jongens te bereiken. Die toch duurt telkens zo’n vijf uur.

Regenbuien verwacht

Bovendien kunnen de Thaise kinderen niet zwemmen en zijn ze verzwakt door voedselgebrek. De afgelopen dagen hebben de jongens daarom duiklessen gekregen. Verwacht wordt dat de operatie in totaal zo’n vier tot vijf dagen zal duren. De tijd dringt, want er worden weer zware regenbuien verwacht.

Er zijn veel mensen bij de reddingsoperatie betrokken: zo’n twintig duikers, zowel Thaise als buitenlandse, en meer dan honderd Thaise brandweerlieden, militairen, internationale reddingswerkers en tal van vrijwilligers. Het Nederlandse bedrijf Van Heck, gespecialiseerd in pomptechniek, helpt ook mee.

Dit bericht wordt aangevuld.