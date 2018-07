Van Avermaet pakt geel na winst ploegentijdrit, Dumoulin doet goede zaken

Team BMC heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen, een ploegentijdrit over 35,5 kilometer rond de Bretonse stad Cholet. De ploeg met de Australiër Richie Porte als renner voor het algemeen klassement, die in etappe één al een minuut verloor door een valpartij, had maandagmiddag 38.46 minuten nodig, en reed een gemiddelde snelheid van bijna 55 kilometer per uur. Best geklasseerde renner bij BMC na twee etappes was de Belg Greg Van Avermeat, die daardoor voor de tweede keer in zijn loopbaan de gele trui kreeg omgehangen, die hij overnam van Peter Sagan.

Chris Froome werd met Team Sky onder voortdurend boegeroep van het Franse publiek langs de kant tweede op vier seconden van BMC. Hardrijder Luke Rowe moest zijn ploeg na twintig minuten laten gaan, en vier minuten later kon ook Wout Poels het hoge tempo niet meer volgen - dat was geen probleem, want bij de ploegentijdrit tellen alleen de eerste vier renners. De Belgische formatie Quick-Step eindigde als derde op zeven tellen.

Dumoulin pakt tijd

Team Sunweb reed met kopman Tom Dumoulin knap naar een vijfde plaats, en gaf slechts elf seconden toe op BMC. Dumoulin stijgt door dat optreden naar een zevende plaats in het klassement, op elf seconden van Van Avermaet. De Duitse ploeg moest het stellen zonder specialist Wilco Kelderman, een belangrijke schakel op dit onderdeel vanwege zijn uitstekende tijdritcapaciteiten. Kelderman kwam op het NK wielrennen vorige week zondag ten val, brak zijn sleutelbeen en kon deelname aan de Tour vergeten.

Te elfder ure werd routinier Laurens ten Dam opgeroepen, de man die er met Dumoulin al een succesvolle Ronde van Italië op had zitten en voornemens was de maand juli door te brengen met zijn familie in een camper in de Ardennen. Logischerwijs was hij de renner die tijdens de ploegentijdrit als eerste op achterstand werd gereden. Dumoulin, die zijn team met lange beurten op kop over de brede Franse wegen loodste, toonde zich na afloop bij de NOS een tevreden man. “We hebben supergoed gereden”, zei hij glimlachend terwijl hij op een rollerbank uitfietste. “Technisch ging alles perfect. We steken gewoon goed in ons vel.”

Schifting

De ploegentijdrit, een zeer intensief onderdeel dat niet elke editie opgenomen wordt in het parcours van de Tour, zorgde als verwacht voor een stevige schifting in het algemeen klassement. Zo verloor de Fransman Romain Bardet, de nummer drie van de Tour van vorig jaar, een minuut en vijftien seconden op BMC, evenveel als LottoNL-Jumbo, met kopman Steven Kruijswijk. “We startten veel te voorzichtig en die tijd maak je gewoon niet meer goed”, zei de Brabander na afloop.

Ook Vincenzo Nibali, de Italiaan die dit seizoen alle pijlen richtte op de Tour, verloor veel tijd: een ruime minuut op BMC en 55 dure seconden op Tom Dumoulin. De Colombiaan Nairo Quintana, die voor aanvang van de ploegentijdrit al meer dan een minuut achterstand had, verloor opnieuw bijna een minuut. Zijn rol in het algemeen klassement lijkt al na drie ritten uitgespeeld.