Start op je zesde

Garry Kasparov, misschien wel de beste schaker ooit, zweert erbij: kinderen hebben er baat bij als ze al op vroege leeftijd leren schaken. Daarom promoot de oud-wereldkampioen, geboren in Bakoe (Azerbaijdzjan) en gevormd en groot geworden in de Sovjet-Unie, wereldwijd het schaken onder de jeugd. Als het aan Kasparov ligt zou schaken verplichte kost moeten zijn op school. Schaken stimuleert het concentratievermogen van kinderen, traint hun (visuele) geheugen en levert tactisch en strategisch inzicht op. Ander voordeel: kinderen worden gedwongen ergens hun aandacht bij te houden. Geen overbodige luxe wanneer games en smartphones vaak alle (vluchtige) aandacht opeisen. Wil je het tot grootmeester schoppen, dan zou je eigenlijk al op je zesde moeten beginnen. Zoals de kinderen op de foto’s hiernaast die in juni in Meppel meededen aan de regionale voorrondes voor het NK jeugdschaken.