Roemeense anticorruptieaanklager Kovesi ontslagen

De Roemeense president Klaus Iohannis heeft de belangrijke anticorruptieaanklager Laura Codruta Kovesi alsnog maandag per decreet ontslagen. Kovesi wordt wangedrag en onbekwaamheid verweten. Volgens critici probeert de regering het werk van het anticorruptieagentschap DNA, waar Kovesi hoofd van was, echter aan banden te leggen. Iohannis benadrukte maandag dat de strijd tegen corruptie moet worden doorgezet.

De president weigerde het ontslag nog in april. De Roemeense minister van Justitie beschuldigde Kovesi ervan haar bevoegdheden te hebben overschreden en het imago van het land in het buitenland te schaden. Na de weigering werd de zaak voorgelegd aan het Roemeense hooggerechtshof. Het hof oordeelde eind mei dat Iohannis de anticorruptiechef toch moest ontslaan. “Uitspraken van het constitutionele hof moeten worden uitgevoerd in een rechtsstaat,” zei de woordvoerder van Iohannis maandag over het ontslag.

Strijd tegen corruptie

Kovesi was sinds 2013 de hoofdaanklager van het nationale anticorruptieagentschap DNA. De afgelopen jaren sleepte het agentschap tientallen corrupte politici en zakenlui voor de rechter. Dit is een doorn in het oog van onder meer de regeringspartijen die proberen het agentschap aan banden te leggen.

Zo keurde het parlement vorige maand nog controversiële wetgeving goed die het werk van de anticorruptieaanklagers moeilijker moet maken. Bewijsmateriaal van klokkenluiders blijft nog maar zes maanden geldig en onderzoek voorafgaand aan een strafrechtelijke aanklacht mag nog maximaal één jaar duren. President Iohannis, politiek rivaal van de coalitie, reageerde ontstemd en noemde de wetgeving “heel, heel ernstig”.