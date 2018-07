Rechtszaak tegen Reuters-journalisten in Myanmar mag verder

De vervolging van twee verslaggevers van persbureau Reuters door de Myanmarese overheid mag doorgaan. Dat bepaalde een rechter in het land maandag, meldt het persbureau.

De verslaggevers worden verdacht van het verzamelen en verkrijgen van geheime documenten over de inzet van veiligheidstroepen, met als doel de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Verslaggevers Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) kunnen veertien jaar celstraf krijgen voor het schenden van een wet die stamt uit het koloniale tijdperk. In voorlopige hoorzittingen werd de afgelopen maanden gewogen of er genoeg bewijs was voor een rechtszaak.

De journalisten onderzochten de moord op tien Rohingya in de deelstaat Rakhine. De moord vond plaats tijdens gewelddadigheden tegen de moslimminderheid in 2017. Meer dan 700.000 Rohingya sloegen op de vlucht.

In beeld: De vlucht van de Rohingya.

Val

De journalisten werden opgepakt nadat politieagenten het duo documenten hadden overhandigd. Een politieagent verklaarde in april dat een hooggeplaatste agent opdracht had gegeven om de journalisten in de val te lokken. Hij werd daarna een jaar vastgezet vanwege het schenden van politiediscipline door met een van de verslaggevers te spreken. Volgens de politie is er geen verband met zijn getuigenis, aldus Reuters.

Het openbaar ministerie beweerde dat de documenten details bevatten over troepeninzet. Op de telefoons van de journalisten zouden nog meer vertrouwelijke documenten aangetroffen zijn. De twee verslaggevers zeggen onschuldig te zijn en te zullen getuigen als hun rechtszaak op 16 juli verder gaat.

De beslissing van de rechtbank zet vraagtekens bij de persvrijheid in het land, meent Stephen J. Adler, hoofdredacteur van Reuters. Er is volgens hem geen bewijs dat de twee iets verkeerd hebben gedaan of een wet hebben geschonden. De advocaat van de journalisten zegt dat operatie op touw werd gezet om hun berichtgeving te verstoren.

Correspondent Annemarie Kas over de rechtszaak: Journalisten zijn verraders, dus zitten ze in de cel in Birma.