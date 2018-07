Politiek lonkt voor knuffelbare actieheld ‘The Rock’

Met zijn kale knikker, opgepompte lijf en priemende blik is Dwayne Johnson (1972) een opvallende verschijning. Vrouwen vinden hem sexy, mannen vinden hem stoer. Hoewel zijn films miljarden opbrengen, is een van de best betaalde Hollywoodsterren in Nederland nog vrij onbekend. Toch is actieheld Dwayne ‘The Rock’ Johnson een fenomeen, dankzij charismatische rollen, een veelbekeken Instagram-account en openhartige interviews.

Johnson is de gedroomde opvolger van Arnold Schwarzenegger, hun loopbaan heeft opvallende overeenkomsten. Beiden hebben een imposant torso: Schwarzenegger begon als body builder, Johnson als showworstelaar. Zijn bijnaam The Rock stamt uit die tijd, een verwijzing naar zijn vader, de zwarte worstelaar ‘Soulman’ Rocky Johnson; zijn moeder stamt uit een bekend Samoaans worstelgeslacht. Nadat hij in de worstelwereld beroemd werd, begon Johnson een acteercarrière, waarbij hij net als Schwarzenegger actie afwisselt met meer komische rollen. Rollen waarin aanstekelijke zelfspot nooit ver weg is, zoals in de immense hit Jumanji: Welcome to the Jungle, wat hem sympathiek maakt.

Toch zijn de verschillen tussen Schwarzenegger en Johnson groter: mannelijkheid in het nieuwe millennium is iets anders dan in de meer macho jaren tachtig en negentig, waarin sadisme en seksisme altijd onder de oppervlakte schemerde. Het heeft ook te maken met hun hoofd. Dat van Schwarzenegger is hoekig en hard, dat van Johnson ronder en meer open. Daardoor lijkt Johnson op een onschuldige baby, maar dan wel een baby met beefcake. Het maakt hem zowel meer knuffelbaar als kwetsbaar.

Echte held

Die kwetsbare kant toont hij ook in het echt, wat van hem een echte held maakt. Een jaar geleden vertelde hij over zijn depressies en die van zijn moeder. Als tiener zag hij zijn moeder, die uit hun huis op Hawaï was gezet, uit de auto stappen op een snelweg waar het verkeer rond raasde. Hij kon haar nog net in de auto trekken. Daarna kreeg hij zelf ook een aantal jaren last van depressies („ik huilde constant”). In een interview in NRC zei hij hierover: „Ik wist niet wat het was, pas later leerde ik dat het een ziekte is.” Hij stak in interviews en op sociale media iedereen die depressief is een hart onder de riem. „Wees niet bang om openhartig te zijn. Vooral ‘us dudes’ hebben de neiging het op te kroppen. Je bent niet alleen”. Het leverde hem veel positieve reacties op. Voorlopig kan hij niets fout doen.

The Rock debuteerde als acteur in 2001 met The Mummy Returns, waarin hij de Schorpioenenkoning speelde. Een opvallend debuut, want een jaar later kreeg zijn personage een eigen film: The Scorpion King. Daarna ging het snel, met naast actierollen (toen vaak als The Rock en nog met haar op zijn hoofd) ook een komische rol als homoseksuele bodyguard in Be Cool en een optreden in de postmoderne arthousefilm Southland Tales van Donnie Darko-regisseur Richard Kelly.

Sinds deel vijf is Johnson van de partij in de meest succesvolle actiefilmfranchise van dit moment, de Fast & Furious-reeks. Johnson speelt een FBI-agent die achter Dom Toretto (Vin Diesel) en zijn crew aangaat. Johnson moest vorig jaar Diesel, met wie hij een fittie had, voorlaten als de acteur wiens films het meeste geld aan de kassa opbrachten. Dat kwam vooral omdat Baywatch, waarin Johnson de rol van strandwachter speelde, een flop was – hij en zijn medeacteurs kregen er zelfs een Razzie voor in een speciaal gecreëerde categorie: ‘The Razzie Nominee So Rotten You Loved It’.

Instagram

Maar je wordt tegenwoordig geen superster zonder sociale media. Johnson twittert naar bijna 13 miljoen volgers en zijn Instagram-account The Rock (‘Gratitude. Mana’) heeft 109 miljoen volgers. Hij post foto’s vanuit het fitnesslokaal, filmpjes en nieuwsberichten over zichzelf. Het heldendom uit zijn films herhaalt zich in het echte leven. Zo redde hij hun zojuist gekochte twee Franse buldogs, Hobbs en Brutus, uit het zwembad en schreef hij vol humor vanuit het gezichtspunt van Brutus: „Godzijdank hoefde je mij geen mond-op-mondbeademing te geven.”

Net als Arnold Schwarzenegger, met wie hij bevriend is, heeft Johnson politieke aspiraties. Al dan niet serieus kondigde hij dit voorjaar aan kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen van 2020. Schwarzenegger schopte het tot gouverneur, Ronald Reagan was ook acteur voordat hij president werd. Onmogelijk is het niet. En politieke ervaring is in Amerika geen vereiste meer: The Rock heeft alles mee.