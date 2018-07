Ook Nissan geeft sjoemelen met uitstootgegevens toe

De Japanse automaker Nissan heeft maandag toegegeven dat het heeft gesjoemeld met de uitkomsten van emissietesten. Interne metingen werden niet volgens voorgeschreven protocollen uitgevoerd en uitkomsten werden handmatig aangepast. Volgens Nissan speelde het probleem alleen op Japanse productielocaties. Dat zou impliceren dat er geen Europese fabrieken betrokken zijn.

Om hoeveel auto’s en om welke modellen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Evenmin is duidelijk hoe lang de illegale methode al wordt toegepast. Nissan werd in september vorig jaar al op de vingers getikt door het Japanse ministerie van Transport omdat mensen die daartoe niet waren bevoegd testrapporten ondertekenden. Toen werden 1,2 miljoen auto’s in Japan teruggeroepen naar de fabriek. Sindsdien moet het autobedrijf strikt toezicht houden op de manier waarop de auto’s worden gecontroleerd. Bij zo’n inspectie van een controle kwam de fraude aan het licht.

Nissan heeft een nader onderzoek ingesteld naar de manipulatie. Het bedrijf stelt dat auto’s gemiddeld voldoen aan de eisen ten aanzien van wat er mag worden uitgestoten. Alleen het type GT-R voldoet daar niet aan: dit is een sportauto waarvoor een uitzondering geldt zolang het bedrijf gemiddeld genoeg schone auto’s maakt.

Sjoemelsoftware

Auto’s worden, voordat ze naar de dealers gaan, uitgebreid getest. Zo moet onder meer vast komen te staan dat ze niet meer aan schadelijke stoffen - zoals stikstofoxide - uitstoten dan toegestaan. De tests zijn vatbaar voor manipulatie, zo bleek al uit het dieselschandaal bij Volkswagen. Via software in de auto’s werden toen de uitstootgegevens aangepast aan wenselijke niveaus: de auto herkende dat hij op de rollenbank stond en liet dan andere emissies zien dan op de weg.

De koers van het aandeel Nissan ging maandag fors onderuit op de Japanse beurs. Beleggers zagen het bedrijf 4,6 procent van zijn waarde verliezen. Ook Europese samenwerkingspartner Renault ondervond de gevolgen van de problemen bij Nissan: het Franse aandeel verloor kort na opening zo’n 2,3 procent van zijn waarde maar krabbelde later weer op.

In Nederland werden vorig jaar zo’n 12.600 personenauto’s van Nissan geregistreerd.