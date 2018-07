Onvoldoende bewijs in zaak-Sharleyne: vrijspraak voor moeder

De rechtbank in Assen heeft maandag Heleen J. vrijgesproken van doodslag op haar dochter Sharleyne. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat de 38-jarige moeder betrokken is geweest bij de val van het 8-jarige meisje over de balustrade van een flat te Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist.

Sharleyne kwam in de nacht van 8 juni 2015 ten val van de tiende verdieping. Moeder Heleen werd aangehouden en na drie dagen vrijgelaten. Ze ontkende betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak wegens gebrek aan bewijs maar in 2017 werd de moeder alsnog vervolgd op grond van een beslissing van het gerechtshof te Leeuwarden. Aanleiding was een beklag door de vader van Sharleyne. Er volgde toen een nieuw onderzoek naar de toedracht.

Forensisch deskundigen

Volgens de rechtbank in Assen kan ook uit het nieuwe onderzoek niet worden vastgesteld dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne. Volgens de rechtbank spreken de forensisch deskundigen elkaar tegen over de vraag of het meisje voorafgaand aan haar val is gewurgd en ook de getuigenverklaringen van buren over de toedracht geven onvoldoende uitsluiting. Op het T-shirt van Sharleyne is weliswaar DNA aangetroffen van haar moeder, maar dat zegt volgens de rechtbank weinig: het kan zijn ontstaan toen zij Sharleyne die avond, zoals gebruikelijk, naar de wc had gebracht. Andere forensische sporen zijn er niet gevonden.

Zwijgrecht

De officier van justitie betoogde tijdens de inhoudelijke behandeling drie weken geleden dat het zwijgen van de verdachte kan en moet worden meegewogen bij het bewijs dat de verdachte het feit heeft begaan. Maar omdat volgens de rechtbank wettig bewijs voor haar betrokkenheid ontbreekt, kan ook het zwijgen daaraan niet bijdragen. De rechtbank concludeert – in tegenstelling tot het Hof – dat nog altijd onvoldoende is vast komen te staan of sprake is geweest van een levensdelict, een ongeluk of zelfdoding. Alle drie de scenario’s blijven in beginsel mogelijk.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat „heel waarschijnlijk in hoger beroep” liet de persofficier van justitie weten. Hij noemde de uitspraak „teleurstellend”. „We hebben het vonnis aangehoord en moeten het nu uitvoerig gaan bestuderen. Maar de kans dat we in beroep gaan is zeer aanwezig”, aldus de woorvoerder. „Wij vinden dat er voldoende overtuigend bewijs is geweest.”

Advocaat Paul van Jaarsveld liet weten dat deze uitspraak wat hem betreft „de enige juiste uitkomst van de zaak is”. De rechtbank heeft onmiddellijke invrijheidstelling gelast van zijn cliënt.