KLM vervoert miljoen meer passagiers dan eerste helft vorig jaar

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in de eerste helft van dit jaar een miljoen meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van vorig jaar vlogen 15,6 mensen met KLM, dit jaar is dat aantal opgelopen tot 16,6 miljoen. Dat heeft KLM maandag bekendgemaakt.

Volgens de luchtvaartmaatschappij is een deel van een de toename toe te schrijven aan het toegenomen aantal vluchten. De capaciteit is met 4,2 procent toegenomen. Ook is de bezettingsgraad met 1 procent toegenomen. Directeur Pieter Elbers noemt de groei in een persbericht “een prestatie waar we als KLM trots op mogen zijn”.

Vrachtvervoer

Ook in vergelijking met vier jaar geleden vervoert KLM meer passagiers. Het aantal is met 3,3 miljoen gegroeid in vergelijking met de eerste helft van 2014. Het vrachtvervoer is praktisch gelijkgebleven. Afgelopen zaterdag maakte KLM bekend te stoppen met directe vluchten naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens de vervoerder was de vlucht niet rendabel.

Schiphol, de belangrijkste luchthaven van KLM, kampt met capaciteitsproblemen voor het vrachtvervoer. In juni maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend dat Schiphol het aantal vrachtvluchten voorlopig niet mag uitbreiden. Schiphol mag tot 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar maken.