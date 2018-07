Kinderboek over Suriname uit de handel

Een kinderboek waarin lezers leren dat Surinamers volop vreemdgaan, expres honden aanrijden en vrijwillig slaaf werden, is uit de handel gehaald. Uitgeverij Kluitman deed dat nadat foto’s uit het boek dit weekend tot verontwaardiging hadden geleid.

Suriname, here we come!, van schrijfster Sanne de Bakker, is bedoeld voor lezers vanaf tien jaar. Het boek wordt op de achterflap aangeprezen als „reisdagboek, landengids, scrapboek en verhaal ineen” en kondigt op de kaft „leuke weetjes over Suriname” aan. „Weet je dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan?”, luidt een van de weetjes. „De meeste mannen in Suriname hebben minstens één ‘buitenvrouw’ en het liefst meerdere.”

Volgens een ander weetje verkochten mensen zich vroeger als slaaf om een beter leven te hebben: „Je had onderdak, eten en werd redelijk goed behandeld.” Verder meldt het boek dat de wegen in Suriname bezaaid zijn met dode honden en „sommige mensen expres tegen de honden aanrijden om te zien hoe de honden erna liggen te creperen”.

Op sociale media wekten foto’s uit het boek dit weekend ophef. Uitgeverij Kluitman trok het boek daarop terug uit de verkoop. De Openbare Bibliotheek Amsterdam, waar de omstreden uitgave was aangetroffen, heeft het boek uit de collectie gehaald.

Suriname, here we come! verscheen in 2012 voor het eerst bij uitgever Pimento. Volgens De Bakker was de passage over vreemdgaan al uit de nieuwe uitgave verwijderd na eerdere ophef. De auteur bood in een reactie haar excuses aan voor de omstreden citaten en zei dat het boek was bedoeld „ter promotie van het land”.