Japan: extreme regen leidt tot 100 doden

Zware overstromingen in het westen en midden van Japan na extreem hevige regenval hebben aan ten minste honderd mensen het leven gekost. Ook zijn er veel gewonden. Ruim 50.000 reddingswerkers en agenten speuren nog onder moeilijke omstandigheden naar zo’n zestig vermisten.

Hele dorpen zijn ondergelopen. Veel huizen werden eenvoudig weggevaagd door het water of door modderstromen. Ook veel bruggen waren niet bestand tegen het natuurgeweld. In sommige straten stond het water zo hoog dat alleen nog de bovenkant van stoplichten zichtbaar was. „Deze zone is veranderd in een oceaan”, verklaarde de 82-jarige Nobue Kakumoto, een inwoner van een van de getroffen dorpen tegenover het persbureau AFP. „Ik maak me zorgen hoe lang het zo zal blijven.”

Het Japanse leger schoot patiënten en staf van een ziekenhuis met boten te hulp in Kurashiki, nadat het door de overstromingen geïsoleerd was geraakt. Sommige patiënten droegen volgens het persbureau Reuters nog hun pyjama’s. Andere mensen zagen zich genoopt naar de daken van hun overstroomde woningen te vluchten.

Onder de doden bevinden zich ook twee zusjes van een afgelegen plattelandsschooltje op het eiland Nuwa.

Vooral rond de stad Hiroshima worden nog veel mensen vermist. De afgelopen dagen zijn zo’n twee miljoen mensen geëvacueerd en nog eens 2,3 miljoen mensen is geadviseerd om een ander onderkomen te zoeken.

„Een race tegen de klok”, noemde de Japanse premier Shinzo Abe de noodsituatie. Bij het reddingswerk worden veertig helikopters ingezet. Honderdduizenden mensen zitten inmiddels zonder drinkwater.

De regenval duurt nu al drie dagen en houdt naar verwachting in delen van het land, waaronder het eiland Shikoku, ten minste nog een dag aan. De regen volgde op een tyfoon, die vrijdag Japan trof. Volgens de Japanse meteorologische dienst is zulke hevige regenval nog nooit eerder in het land voorgekomen De dienst sprak van een exceptionele maar „extreem gevaarlijke situatie” en raadde de bevolking aan waakzaam te blijven en getroffen regio’s te mijden. In drie dagen tijd hebben sommige delen van Japan evenveel regen te verduren gekregen als gewoonlijk in heel juli.

Productie bedrijven deels gestopt

Door de overstromingen zijn in sommige gebieden modderstromen ontstaan die huizen, wegen en spoorwegen verwoesten. Ook zijn er aardverschuivingen gemeld. De hogesnelheidstreinen zijn in het westen van het land grotendeels tot stilstand gekomen. Daarnaast zijn ook waarschuwingen afgegeven voor harde wind en nieuwe aardverschuivingen.

In Japan komen zware buien vaker voor tijdens het regenseizoen, waarbij landelijke gebieden worden getroffen. In 2017 kwamen in het zuidwesten ook al zo’n twintig mensen om het leven door extreem weer. Grote bedrijven als Panasonic, Mitsubishi Motors en Mazda zagen zich zondag genoodzaakt hun productie in delen van Japan stil te leggen.

