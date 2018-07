Israël wil enige grensovergang voor goederenvervoer naar Gaza sluiten

Israël wil de enige grensovergang voor goederenvervoer naar Gaza sluiten. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu maandag gezegd in een reactie op de aanhoudende protesten aan de grens en de ‘vuurvliegers’ waarmee natuurbranden in Israël worden aangestoken. Dat meldt persbureau Reuters.

“We zullen onmiddellijk terugslaan tegen het Hamas-regime in de Gazastrook. We zullen vandaag de Kerem Shalom-grensovergang sluiten, een belangrijke stap. Er zullen nog meer stappen worden gezet, maar die vertel ik niet”, aldus Netanyahu tegen zijn eigen Likud-partij.

Vuurvliegers

Het voornemen van Netanyahu zou opnieuw een klap voor de handel en economie van Gaza betekenen. Al ligt de economie in de Gazastrook eigenlijk al volledig plat. Sinds de verhuizing van de Amerikaanse ambassade eind maart naar Jeruzalem wordt door Palestijnen aan de grens geprotesteerd.

Sommige Palestijnen gebruiken vliegers met brandende touwen eraan of heliumballonnen met explosieven om natuurbranden te veroorzaken. Op die manier zijn meer dan duizenden hectares landbouwgrond en bos afgebrand. Israël zegt dat Hamas hierachter zit en slaat de protesten met keiharde hand neer. Er zijn meer dan honderd Palestijnen doodgeschoten en honderden gewond geraakt de afgelopen maanden.

Hulpgoederen

Kerem Shalom is de enige grenspost waar naast personen ook nog goederen doorheen kunnen. Aan Israëlische zijde staan twee Nederlandse goederenscanners. Die werden in 2015 door Nederland cadeau gedaan aan de Palestijnse Autoriteit om het goederenvervoer te controleren op onder meer wapens. De scanners moesten de export van Gaza stimuleren, maar het is maar de vraag of Gaza er iets aan heeft gehad.

Bij de Rafah-grenspost, bij de Egyptische grens, worden heel sporadisch goederen toegelaten. De Erez-overgang is alleen voor personen. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt tegen Haaretz dat er nog wel hulpgoederen zullen worden toegelaten bij grenspost Kerem Shalom. Dat is belangrijk, want veel Palestijnen zijn daar afhankelijk van.