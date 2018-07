Iraanse vrouwen dansen uit protest tegen arrestatie ongesluierde tiener Maedeh

“Dansen is geen misdaad”, schrijven verschillende Iraanse vrouwen bij de dansvideo’s die zij via social media delen. De video’s zijn een steunbetuiging aan de 18-jarige Maedeh Hojabri. Zij werd afgelopen week gearresteerd om haar populaire dansvideo’s die op Instagram duizenden volgers bereiken.

In de filmpjes danst Maedeh thuis ongesluierd op muziek uit zowel het Midden-Oosten als het Westen. In de Islamitische Republiek Iran gelden strikte regels voor kleding en dansen in het openbaar. Zo dragen vrouwen en meisjes boven de dertien jaar verplicht een hoofddoek en is publiekelijk dansen met de andere sekse alleen toegestaan in het bijzijn van directe familieleden.

Huilende bekentenis

Kort na haar arrestatie verscheen Maedeh huilend op de Iraanse staatstelevisie, meldt de BBC. Het tienermeisje gaf daarbij toe dat zij moreel verwerpelijk had gehandeld, volgens critici een bekentenis onder dwang.

Het oppakken van Maedeh is de volgende in een reeks arrestaties vanwege dansen. Zo werd begin dit jaar een ambtenaar opgepakt nadat er publiekelijk gedanst werd in een winkelcentrum in de Iraanse stad Mashhad, waren er afgelopen augustus arrestaties om Zumba-danslessen en werden in 2014 zes Iraniërs gearresteerd voor een YouTube-video van een eigen versie van Pharrells Happy in Teheran.

Na de arrestatie van Maedeh verschijnen op internet steunbetuigingen van andere vrouwen. Daarin staan zij zelf ook dansend voor de camera, zoals de Iraanse activiste Masih Alinejad.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day.

Groeiende onvrede

De steunbetuigingen aan Maedeh zijn een voorbeeld van de groeiende onvrede over de islamitische regels die in het land gelden. Hoewel de Iraanse president Hassan Rouhani na zijn aantreden in 2013 aangaf dat Iran “het internet moet omarmen”, worden populaire platforms zoals Facebook, Twitter, YouTube en chat-app Telegram geblokkeerd.

Veel Iraniërs omzeilen deze blokkades die zijn ingesteld door de overheid. Zij gebruiken bijvoorbeeld een VPN-verbinding om toegang te krijgen tot westerse platformen en websites.

Ook het account van Maedeh is na haar arrestatie geblokkeerd in Iran. Wel zijn haar video’s in Iran nog te zien op andere Instagram-accounts en blijft haar account vanuit het buitenland gewoon bereikbaar.