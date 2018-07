Eén getuige, en dan nu pas, is te weinig

Onderaan de galerijflat klinkt midden in de nacht een harde plof. Een buurtbewoner ziet een meisje liggen op straat en kijkt naar boven. Op de tiende verdieping ziet hij een vrouw staan die naar beneden kijkt. De moeder van het meisje, zo blijkt. Op het T-shirt van het meisje wordt ter hoogte van de linkeroksel DNA van de moeder aangetroffen. Moeder en dochter waren samen alleen thuis. Moeder zwijgt.

Al met al onvoldoende bewijs om de moeder uit Hoogeveen te veroordelen wegens doodslag, oordeelde de rechtbank in Assen maandag. De rechters spraken Heleen J., de moeder van de 8-jarige Sharleyne, vrij. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar celstraf geëist.

Dat de zaak „complex” heette, wist het OM op voorhand. Niet voor niets was de moeder van Sharleyne drie dagen na de fatale val op 8 juni 2015 al vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Moeder zou zijn wakker geworden van de tocht door het openstaande slaapkamerraam van haar dochter, waarna ze Sharleyne beneden zag liggen op de grond. Later seponeerde het OM de zaak. Geen van de mogelijke scenario’s – zelfmoord, ongeluk, misdrijf – viel uit te sluiten.

Misdrijf

Moeder werd alsnog vervolgd nadat de vader van Sharleyne, die elders woonde, bij het gerechtshof in Leeuwarden een artikel-12-procedure was begonnen. Een misdrijf was de meest logische verklaring, vond het hof. Vanwege „een redelijk vermoeden” dat de moeder betrokken was bij de dood van Sharleyne, beval het hof het OM nieuw onderzoek te doen.

Zonder resultaat, blijkt nu. Dat een buurtbewoner vlak na de val de moeder naar beneden ziet kijken, is volgens de rechtbank nog geen bewijs voor een levensdelict. En het DNA-spoor onder de oksel, het enige forensisch bewijs van betrokkenheid, kan volgens de rechters net zo goed zijn aangebracht toen Heleen haar dochter eerder op de avond zoals gebruikelijk naar de wc bracht.

Het nieuwe onderzoek leidde tot diverse rapporten van forensisch deskundigen over bloedingen in hals en ogen van Sharleyne. Ze wezen volgens het OM op verwurging. Maar de deskundigen konden het op de zitting niet eens worden over de toedracht van de verwondingen. Ook andere oorzaken, zoals de val zelf, kunnen volgens de rechtbank de letsels verklaren.

Bleef over: één getuige met een belastende verklaring. De bovenbuurman van Heleen en Sharleyne, vorig jaar komen bovendrijven na nieuwe ondervraging van de buren. Hij vertelde dat hij tijdens een meditatiesessie vlak voor de val een gesprek hoorde tussen moeder en dochter, daarna een harde „bons” in de woning en vervolgens buiten „tikken tegen de reling”. Dit zou hij destijds ook al hebben verklaard tegen twee agenten die bij hem aan de deur kwamen tijdens eerder buurtonderzoek, vlak na de val. Maar die eerdere verklaring heeft de politie niet kunnen terugvinden. Het politieonderzoek is na de val van Sharleyne nooit opgeschaald tot een Team Grootschalige Opsporing (TGO), bleek tijdens de behandeling van rechtszaak. Daardoor is van een gecoördineerd buurtonderzoek nooit sprake geweest.

Te laat

Dat wreekt zich nu. Want mocht de bovenbuurman inderdaad de waarheid vertellen over de verklaring die hij in 2015 zou hebben afgelegd, dan is dat volgens de rechtbank nu te laat. Er kan niet meer „buiten redelijke twijfel” worden vastgesteld dat wat hij toen heeft gehoord „daadwerkelijk door hem in die nacht is gehoord”. Zijn verklaring acht de rechtbank daarom niet bruikbaar voor het bewijs.

Heleen J. is na de uitspraak direct vrijgelaten. Sébas Diekstra, raadsman van de vader van Sharleyne, noemt de uitspraak „summier” gemotiveerd en „geen recht” doen aan de feiten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland noemt de uitspraak „teleurstellend” en waarschijnlijk voldoende aanleiding om in hoger beroep te gaan. Over het politieonderzoek van destijds: „Dat gaan we nog uitvoerig evalueren.”