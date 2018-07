‘Chauffeur Trump kreeg overwerk niet uitbetaald’

Ex-chauffeur Trump spant proces aan om onbetaald overwerk

Een New Yorker die zo'n twintig jaar als chauffeur van de Amerikaanse president Donald Trump heeft gewerkt, sleept zijn voormalige werkgever voor de rechter vanwege nooit uitbetaald overwerk. Dat meldt persbureau Reuters.

Noel Cintron beweert dat hij nog 178.000 dollar (ruim 151.000 euro) te goed heeft van The Trump Organization. In zes jaar tijd zou hij zo'n 3.300 overuren hebben gemaakt, die nooit zijn uitbetaald. Hij heeft een proces aangespannen bij het Hooggerechtshof van de staat New York in Manhattan.

Ook beweert Cintron dat hij nauwelijks opslag kreeg. In ruil voor zijn laatste loonsverhoging in 2010 moest hij de bijdrage aan zijn zorgverzekering opofferen. Zowel de Trump Organization als Trump zelf heeft nog niet gereageerd. De zaak van Cintron komt onderaan een lange lijst van andere rechtszaken die gericht zijn tegen de president of zijn bedrijven.