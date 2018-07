Kiki Bertens voor het eerst in kwartfinale Wimbledon

Kiki Bertens is maandag voor het eerst in haar carrière doorgedrongen tot de kwartfinales van Wimbledon. In twee sets rekende de Nederlandse op fraaie wijze af met de als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië: 6-3 en 7-6.

Bertens begon fel aan de wedstrijd. Wetend dat het voetenwerk van de 1,86 meter lange Pliskova niet al sterk is, viel de Nederlandse veel aan. Ze dwong de Tsjechische daarmee tot fouten en sloeg zelf een fors aantal winners. Het leverde Bertens in de derde game meteen een breakkans op die werd benut. Nadat de Nederlandse in de zesde game zelf werd gebroken, sloeg ze op de opslag van Pliskova weer toe: 4-3. Bertens won vervolgens twee games op rij om de eerste set te pakken. Dat ging overigens allesbehalve eenvoudig. Ze worstelde in de achtste game op eigen service en werkte daarin drie breekkansen weg.

Ook in de tweede set dreigde Bertens haar eigen service in de openingsgame meteen in te leveren. Opnieuw toonde de Nederlandse mentale veerkracht, nadat ze zich afgelopen vrijdag tegen Venus Williams ook al een paar keer knap wist te revancheren na een aantal breaks van de Amerikaanse op cruciale momenten. Bertens bewaarde de kalmte en stuurde haar tegenstander vanaf de baseline de hoeken in om het vervolgens aan het net af te maken.

Droogte in voordeel van Bertens

De Nederlandse werd daarbij geholpen door de droogte die ook z’n sporen nalaat op het Londense gras. Het spel van Bertens komt het beste tot z’n recht op trage banen, zoals het Parijse gravel van Roland Garros. Ze heeft dan tijd met haar lichaam achter de bal te komen om zo rally’s op te bouwen. Het gras op Wimbledon ligt haar daarom minder goed: de bal glijdt veel sneller en stuitert minder hoog op. De droogte vertraagt de bal echter, waardoor Bertens meer tijd heeft om haar eigen spel te spelen.

Ook in de tweede set plaatste Bertens vroeg een break - in game 2 - en behield vervolgens haar eigen service. Pliskova begon daarna wat aanvallender te spelen en dat resulteerde in de zevende game in een break voor de Tsjechische. Haar service - normaliter haar belangrijkste wapen - begon ook beter te lopen, wat Bertens dwong om meer van achter de baseline te spelen. Pliskova dicteerde meer het spel en Bertens had het lastig met de harde slagen van de Tsjechische die er een tiebreak wist uit te slepen. Bertens rechtte haar rug echter andermaal en sleepte die met 7-1 binnen.

Kiki Bertens wint de partij en verslaat daarmee de voormalig nummer één van de wereld Pliskova! Op naar de volgende ronde, Go Kiki! #Wimbledon pic.twitter.com/mQvDzuKJQu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 9, 2018

Geen speelsters uit de top 10 meer op Wimbledon

In de kwartfinale speelt Bertens tegen de winnaar van de partij tussen de als dertiende geplaatste Julia Görges uit Duitsland en de Kroatische Donna Vekic. Van die eerste won de Nederlandse eerder dit jaar in de finale van het WTA-toernooi, op gravel, in Charleston. Ook oud-winnaar Serena Williams is nog in de helft van Bertens actief.

De Nederlandse is samen met haar dubbelpartner Johanna Larsson nog in het dubbelspel actief. Met de exit van Pliskova staat er geen enkele top 10 speelster in de kwartfinale op Wimbledon. Dat is voor het eerste in het zogeheten open tijdperk in het tennis: sinds eind jaren ’60 mogen er ook professionals meedoen aan de grandslamtoernooien.