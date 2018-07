Artsen MC Slotervaart hebben vertrouwen verloren in bestuur

De artsen van het Amsterdamse MC Slotervaart hebben het vertrouwen verloren in het bestuur van het ziekenhuis. Ze vrezen dat de aanpak van het bestuur „zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis”.

Het ziekenhuis kampt met achterstallig onderhoud van het pand, defecte apparatuur en problemen met de klimaatbeheersing. Het sloot vorige maand vier dagen zijn deuren voor spoedpatiënten, zo blijkt uit onderzoek van NRC en Het Parool.

De medische staf sprak op 8 mei in een vertrouwelijke brief „zijn ernstige zorgen” uit over de „crisissituatie” bij het ziekenhuis.

De voorzitter van de medische staf constateert in de brief dat de raad van bestuur aanvankelijk zei dat de ‘productie’ binnen een paar maanden 10 tot 20 procent zou moeten groeien, wil het ziekenhuis in zijn huidige vorm blijven voortbestaan. Hiertoe is onder meer een ‘taskforce meer nieuwe patiënten’ opgericht. Maar de directie richt zich volgens de specialisten sindsdien te veel op de salarissen van de medici en op het snijden in andere kosten. Er circuleren scenario’s dat 10 tot 15 procent van de medisch specialisten moet vertrekken.

De medische specialisten hebben „tevens het vertrouwen verloren in de intenties van de aandeelhouders”. Sinds de brief is er een bemiddelaar ingeschakeld om het conflict tussen directie en artsen op te lossen.

Bestuursvoorzitter Willem de Boer ontkent dat er een conflict is. „Er bestaat wel wat verschil van inzicht. Het is natuurlijk wel spannend en confronterend dat er binnen deze groep boventalligheid kan ontstaan.”

Het ziekenhuis, dat vier jaar geleden werd overgenomen door ondernemers Loek Winter, Willem de Boer en een stille vennoot, moest onlangs alle zeven operatiekamers stilleggen en daarmee ook de afdeling Spoedeisende Hulp. Deze sluiting duurde van 7 tot en met 10 juni – een uitzonderlijke situatie voor een ziekenhuis.

De hitte brak MC Slotervaart op. Die leidde samen met de hoge luchtvochtigheid buiten tot klimaatbeheersingsproblemen op de operatiekamers. Die kamers zijn vorig jaar mede onder druk van de Inspectie ingrijpend vernieuwd om aan de moderne eisen te voldoen.

Volgens de raad van bestuur duidt de sluiting niet op een verslechtering maar juist op een verbetering van de kwaliteit van de zorg in Slotervaart. „We meten sinds een jaar wat de luchtwaarden zijn”, zegt Willem de Boer in een reactie. „We zagen dat die waarden niet binnen de juiste bandbreedte zaten. Toen zeiden we: dus daar stoppen we mee. Het kan goed zijn dat het vroeger – toen we die metingen nog niet deden – ook zo was. We zijn dus stringenter dan voorheen: we meten het, we acteren. De kwaliteit van zorg is beter, we hebben meer grip op ons proces.”

Aan de sluiting werd geen ruchtbaarheid gegeven, niet aan het publiek noch aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, noch aan de zorgverzekeraar. De meldkamer van ambulances en omliggende ziekenhuizen werden wel geïnformeerd. Het ziekenhuis was volgens de Inspectie niet verplicht om de sluiting te melden. „Wel worden we door zorginstellingen graag op de hoogte gehouden van ingrijpende gebeurtenissen, ook als er geen meldplicht is.”

De directie erkent problemen met achterstallig onderhoud. Het ziekenhuis is nu in gesprek met financiers om 10 tot 15 miljoen euro te investeren in het pand in Amsterdam-West, een betonnen kolos uit 1975.

Het ziekenhuis deponeert met grote vertraging zijn jaarcijfers. Voor het laatst bekende jaar, 2016, gaf de accountant geen goedkeurende verklaring. De jaren ervoor maakte de accountant ook telkens voorbehoud of constateerde de controleur fouten in de administratie. De jaarrekening over 2017 verwacht het ziekenhuis komende september te publiceren.

