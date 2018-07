600.000 Redditgebruikers wachten in spanning op hun verbanning

Het komt niet vaak voor dat gebruikers van de populaire sociale-nieuwssite Reddit smeken om verbannen te worden. Toch zal exact de helft van de 610.000 gebruikers voor het einde van de dag geen toegang meer hebben tot het subforum Thanos did nothing wrong. “Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest om ergens van verbannen te worden”, schrijft forumlid MarcoGeovanni opgewonden.

It's July 9th and the highlight of my day is the fact that I may or may not be banned from a subreddit #ThanosDidNothingWrong — Saiheal Saikoolal (@Saiheal_saiko) July 9, 2018

Ingewijden in populaire cultuur zullen Thanos herkennen als de paarse schurk uit de populaire Avengers-films. Zijn doel: ten koste van alles het universum in balans houden. Anders roeit het zichzelf uit door overbevolking en uitputting van natuurlijke grondstoffen.

Thanos is niet het type dat brood ziet in klimaatakkoorden of geboortebeperking. Hij brengt balans door de helft van het leven in het universum te beëindigen. Daartoe verzamelt hij in de film Avengers: Infinity War zes toverstenen die hem genoeg kracht geven om dit met één knip van zijn vingers – snap - te bewerkstelligen.

NRC gaf de film vier ballen. Lees de recensie: Massale slachtpartijen in op één na laatste Avengers-film.

Ondanks dit genocidale plan komt Thanos - in de film gespeeld door Josh Brolin - sympathiek over: hij wil slechts voorkomen dat het universum hetzelfde overkomt als zijn thuisplaneet. En het plan is ook eerlijk in zijn willekeur, benadrukt Thanos. Rijk of arm, machtig of machteloos: iedereen maakt evenveel kans om weggevaagd te worden.

Het personage en zijn plan kregen na de film dan ook een schare fans, waaronder Redditor The-Jedi-Apprentice. Hij creëerde en beheerde een subforum op Reddit, dat ontstond als een plek om memes te verzamelen: hommages aan Thanos en diens waanzinnige plan. Het idee om ook deze ‘subreddit’ in balans te brengen door exact de helft van de deelnemers de toegang te ontzeggen ontstond een paar dagen geleden en was zo bezien eigenlijk heel logisch.

Eerbetoon

Het plan werd voorgelegd aan de forumleden - toen zo’n 120.000 - en kon rekenen op steun van een overweldigende meerderheid. Horden andere Reddit-gebruikers melden zich aan voor het forum, alleen maar om te verbannen te worden tijdens de snappening.

Alleen hoe verban je de helft van inmiddels 610.000 forumleden willekeurig en onmiddellijk? The-Jedi-Apprentice zocht contact met de systeembeheerders van Reddit, die zijn plan aanvankelijk afkeurden. Want hoewel de systeembeheerders de activiteit en het idee prachtig vonden, kon het gelijktijdig verbannen van honderdduizenden accounts “mogelijk enige hoofdpijn” met de databases veroorzaken. En zeker op de fourth of july zou er geen systeembeheerder zijn om eventuele serverbrandjes te blussen.

Na overleg werd het plan uitgesteld en daarna alsnog goedgekeurd door Reddit. De Reddit-beheerders schreven een speciaal programma dat het verbannen van de helft van de gebruikers zou versimpelen. Acteur Josh Brolin meldde zich ook op het subforum en gaf in een videoboodschap met een knip van zijn vingers het startsein: “Daar gaan we Redditors.”

De forumbeheerders houden geheim wanneer de massale verbanning precies uitgevoerd wordt. Thanos geeft immers geen waarschuwingen.