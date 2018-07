Zeker tien doden en zeventig gewonden treinramp Turkije

Door een ontspoorde trein in het noordwesten van Turkije zijn zondag zeker tien mensen om het leven gekomen en raakten meer dan zeventig passagiers gewond. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het ongeluk vond plaats in de buurt van de stad Çorlu, in de provincie Tekirdag.

De trein met ongeveer 360 passagiers was vertrokken vanuit de Turks-Griekse grensplaats Erdine en op weg naar Istanbul. Volgens het Turkse ministerie van Transport zijn vijf van de zes treinwagons ontspoord doordat de grond onder de rails wegzakte vanwege de hevige regenval.

‘Vreselijke ramp’

Een van de overlevenden zei tegen het persbureau dat een aantal mensen “op slag dood was”. Ze zag passagiers wiens benen geheel verbrijzeld waren. “Het was een vreselijke ramp”. Hulpdiensten zijn met meer dan honderd ambulances en helikopters aanwezig om gewonden over te brengen naar omliggende ziekenhuizen. Het gemeentebestuur in Çorlu heeft bewoners gevraagd bloed te doneren. President Erdogan heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd.