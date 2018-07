Vettel wint GP van Groot-Brittannië, Verstappen valt laat uit

Sebastian Vettel (Ferrari) heeft een uitermate boeiende Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Dankzij een mooie inhaalactie in een spectaculair slot van de race, veroorzaakt door twee safetycarsituaties na crashes, bleef hij thuisfavoriet Lewis Hamilton (Mercedes) en ploeggenoot Kimi Raikkonen voor. Max Verstappen viel in het slot van de race uit na een schuiver en een probleem met zijn versnelling.

Dit had de race van Lewis Hamilton moeten worden. Zijn zesde overwinning op zijn thuiscircuit, waardoor hij de koppositie in de strijd om een vijfde wereldtitel met Vettel weer kon overnemen van de Duitser. Hij was in de kwalificatie de snelste geweest, niettemin was marge met de twee Ferrari’s te verwaarlozen. Maar al in bocht drie van de race kwam er een einde aan die ambitie, toen zijn auto werd aangereden door die van Raikkonen, die daarvoor een tijdstraf zou krijgen.

Strijd tussen vier

Hamiltons opmars van achter in het veld naar bijna-winst uiteindelijk was één van de hoogtepunten van een enerverende race op Silverstone. Inhalen kan er goed en als je zoals Hamilton over een auto als die van Mercedes beschikt, snijd je met gemak voorbij de mindere goden voor je. En dat is precies wat er gebeurde.

Voorin verschoven de coureurs van positie, door inhaalacties of door de pitstops, maar de echte strijd voorin barstte los na opeenvolgende crashes van eerst Marcus Ericcson (Sauber) en daarna Carlos Sainz (Renault) en Romain Grosjean (Haas). Het leverde als het ware een drastisch ingekorte race op waarin vier auto’s - beide Ferrari’s en Mercedessen - nog kans maakten op de overwinning. Vettels nieuwere banden en mooie inhaalactie op Bottas bleken de beslissing. Hij liep door zijn overwinning zeven punten uit in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen reed een tijdlang op een knappe derde positie, een positie waar de Red Bull op basis van de snelheid het hele weekend helemaal geen aanspraak op maakte. Na de safetycars viel hij weer terug naar plek vijf, om vervolgens na een spin terug te zakken in het veld en vervolgens met een versnellingsbakprobleem te moeten opgeven.

Verwachtingen temperen

Voorafgaand aan het weekend was Verstappen bezig hoge verwachtingen te temperen na zijn drie opeenvolgende podiumplekken in Canada, Frankrijk en Oostenrijk (toen hij won). Of hij nog mee kon doen om de wereldtitel, werd hem gevraagd. Hij dacht van niet: te veel circuits waar de Red Bull het onder normale omstandigheden aflegt tegen Ferrari en Mercedes. Hoe goed de auto dit jaar ook is, dit verhaal is al drie seizoenen lang relevant. Nu hij in Groot-Brittannië geen punten heeft behaald, is een strijd om de wereldtitel nog weer minder relevant.

Wat Verstappen de afgelopen week aansneed, werd op het circuit van Silverstone ook duidelijk: Red Bull is op veel circuits het derde team. De circuits die veel snelheid eisen van de ondermaatse Renaultmotor zijn het het team nog steeds te machtig. Silverstone is er daar één van en dat bleek in de trainingen en de kwalificatie - de achterstand op Ferrari en Mercedes was ruim. Waar Red Bull - zonder gelukjes - weer mee kan doen? Hongarije, Singapore, Mexico.

De strijd tussen Ferrari en Mercedes, met Hamilton en Vettel voorop, was echter nog niet zo spannend. De Ferrari lijkt nog weer wat competitiever dan vorig jaar, toen er ook lang een gevecht was tussen de twee viervoudig wereldkampioenen. Het geeft de sport die volgens critici zeker in het tijdperk van de hybride motoren zo voorspelbaar en saai is geworden in ieder geval wat meer bezieling.