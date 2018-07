Turkije schrikt: weer zuivering

Voordat de noodtoestand volgende week wordt opgeheven heeft de Turkse regering met een laatste decreet nog eens 18.632 mensen ontslagen. Het gaat om ambtenaren, politiemensen, militairen en academici, die volgens de regering banden hebben met terreurorganisaties of groepen „die de nationale soevereiniteit ondermijnen”. Sinds de mislukte coup in juli 2016 zijn nu zo’n 130.000 mensen hun baan kwijtgeraakt, en 50.000 mensen in de gevangenis beland.

De laatste zuiveringsgolf komt vlak voordat Erdogan maandag opnieuw wordt beëdigd als president. De ceremonie wordt gehouden in het presidentieel paleis in Ankara om de overgang naar het presidentiële systeem in te luiden. De beëdiging wordt bijgewoond door 22 presidenten en 17 premiers, onder wie de Venezolaanse president Maduro en de Russische premier Medvedev.

Dankzij de noodtoestand, die sinds de coup zeven keer is verlengd, kon president Erdogan per decreet regeren. Onder het nieuwe systeem kan hij dat nog steeds – zij het in beperktere mate. Het persbureau Deutsche Welle meldt dat alle sollicitaties voor overheidsbanen in vervolg via het kantoor van de president lopen.

De noodtoestand wordt volgende week weliswaar opgeheven – met name onder druk van het bedrijfsleven. Maar om „kwetsbaarheden” in de strijd tegen terrorisme te voorkomen, worden de antiterreurwet, de veiligheidswet en het wetboek van strafrecht aangepast, zodat belangrijke onderdelen van de noodtoestand in feite permanent worden.

De namen van de mensen die dit weekend zijn ontslagen, werden zoals altijd gepubliceerd op de website van de staatskrant. Maar die liep vaak vast omdat veel mensen wanhopig probeerden te kijken of ze hun naam zagen. Ontslag leidt vaak tot een stigma. Mensen kunnen moeilijk nieuw werk vinden en leiden een geïsoleerd bestaan.

Meestal wordt de reden van ontslag niet gegeven. Maar dit keer gaf de staatskrant die wel, zoals „mening van de werkgever”, „sociale media” of „school”, om ze daarna snel van de site te verwijderen. Bewijzen worden in dit soort zaken vrijwel nooit geleverd. Er is een commissie waar mensen bezwaar kunnen aantekenen tegen hun ontslag. Maar van de ruim 100.000 bezwaren die eerder zijn ingediend, zijn er slechts 1.010 gehonoreerd.