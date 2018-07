Turkije ontslaat 18.000 ambtenaren

De Turkse regering heeft zondag een decreet uitgevaardigd waarmee meer dan 18.000 politieagenten, militairen en docenten zijn ontslagen. De ontslaggolf vindt plaats de dag voordat president Recep Tayyip Erdogan binnen het nieuwe presidentiële systeem wordt beëdigd.

In totaal zijn zondag bijna 9.000 politieagenten, 6.000 militairen en honderden docenten en wetenschappers hun baan kwijtgeraakt. Volgens de regering waren ze vermoedelijke betrokken bij de mislukte staatsgreep van juli 2016. Ook zijn twaalf ngo’s, drie kranten en een televisiestation gesloten.

President krijgt meer macht

Vermoedelijk is het decreet van zondag voorlopig een van de laatste die Erdogan uitvaardigt. Na zijn beëdiging maandag krijgt hij in het nieuwe systeem als president alle uitvoerende macht in handen. De functie van premier is geschrapt en hij kan één of meer vicepresidenten benoemen, evenals ministers, hoge ambtenaren en rechters. Ook stelt niet langer het parlement de begroting op, maar komt die taak bij hem te liggen. Hij zal waarschijnlijk de noodtoestand opheffen, die sinds juli 2016 van kracht is.

Sinds de mislukte coup heeft het land volgens de Verenigde Naties meer dan 160.000 ambtenaren ontslagen. Ruim 50.000 van hen zijn in staat van beschuldiging gesteld en hebben hun rechtszaak in de gevangenis moeten afwachten. Ook zijn meer dan 300 journalisten gearresteerd en werden meer dan 100.000 websites geblokkeerd, waaronder een aantal pro-Koerdische televisiestations. De VN spreekt van “ernstige mensenrechtenschendingen”.