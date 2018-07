Rechter kort 2 miljoen subsidie partij Le Pen

De Franse nationaal-populistische partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen loopt op korte termijn twee miljoen euro aan Franse staatssubsidie mis. De rechters die onderzoeken of de partij misbruik heeft gemaakt van EU-fondsen hebben besloten te steun in te houden. Dat maakt Le Pen zondag bekend op haar website.

Naar eigen zeggen heeft Le Pen’s partij recht op 4,5 miljoen euro van de Franse Staat. Dit bedrag moet uitbetaald worden tijdens de vierjarige ambtstermijn na de parlementsverkiezingen van 2017. Twee miljoen zou Rassemblement National (tot maart 2018 Front National) in 2018 als voorschot krijgen. Dit geld is nodig voor de dagelijkse werkzaamheden, “zoals de betaling van salarissen of huur van het hoofdkantoor,” schrijft Le Pen. Maar voorlopig krijgt de partij dus niets.

Volgens de de rechts-nationalistische partij komt haar voortbestaan nu in gevaar. “We kunnen ons personeel, onze huur, onze financiële verplichtingen niet meer betalen na ongeveer 15 juli”, zegt Sebastien Chenu, parlementslid van RN, tegen internationaal persbureau Reuters. Le Pen spreekt in haar brief ook van de “doodstraf” voor haar partij door de “politieke politie” in Brussel. De partij roept op Twitter op tot donaties aan de partij.

Europarlementariër Le Pen

De subsidie wordt ingehouden als onderdeel van een langlopend onderzoek naar misbruik van publieke fondsen in Le Pen’s tijd als Europarlementariër. In juni werd bekend dat Marine Le Pen 300.000 euro moet terugbetalen aan het Europees Parlement omdat ze Catherine Griset op de loonlijst had gezet als assistent, terwijl zij eigenlijk werkzaamheden voor de eigen partij verrichte.

Europese fraudeopsporingsdienst OLAF bracht de misstand in 2017 naar buiten. Als gevolg hiervan werd Le Pen’s onschendbaarheid ingetrokken en haar salaris ingehouden. Daarop is Le Pen uit het parlement gestapt en een zaak gestart bij het Europees Gerecht, dat haar in juni ongelijk gaf. Volgens het Europese hof kon Le Pen niet aantonen dat de activiteiten van Griset overeenkwamen met de functie van een assistent.

Het Europarlement schat de schade van het misbruik rond de vijf miljoen euro, bericht Reuters. 29 assistenten van 23 RN-Europarlementariërs werkten niet in Brussel, maar op het partijbureau. Vrijdag werd bekend dat het onderzoek is uitgebreid zodat ook Europarlementariër Bruno Gollnisch van Rassemblement National onder de loep genomen wordt.