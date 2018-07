Rebellenleider Machar opnieuw vicepresident Zuid-Soedan

De voormalige vicepresident van Zuid-Soedan Riek Machar krijgt zijn oude functie terug. De benoeming vormt een belangrijk onderdeel van het vredesakkoord tussen de rebellenleider en president Salva Kirr. Dat hebben de rivalen bekendgemaakt na vredesbesprekingen in de Oegandese stad Entebbe, meldt persbureau Reuters.

Het akkoord moet een einde maken aan de vijfenhalf jaar durende burgeroorlog die tienduizenden mensen het leven heeft gekost. Ook raakten drie van de twaalf miljoen inwoners ontheemd. Door de langdurende oorlog zijn er in de afgelopen jaren hongersnoden uitgebroken in het land dat in 2011 de onafhankelijkheid van Soedan uitriep.

Bemiddeling Oeganda en Soedan

Anderhalve week geleden werd er al een vredesakkoord gesloten, alleen dit hield slechts een paar uur stand. Na bemiddeling van de Oegandese president Yoweri Museveni en de Soedanese president Omar al-Bashir kwamen beide machthebbers in Zuid-Soedan weer naar de onderhandelingstafel. In een verklaring schrijft het kantoor van de Zuid-Soedanese president Kirr:

“Na een tien uur lang durende ontmoeting zijn de partijen het eens geworden over de benoeming van vier vicepresidenten, Riek Machar wordt hersteld in zijn functie als belangrijkste vicepresident.”

Over de verdeling van de macht moet in de komende weken nog verder onderhandeld worden. Een soortgelijke overeenkomst in 2015 faalde, waarna de oorlog weer oplaaide.

Kirr is sinds de onafhankelijkheid in 2011 president van Zuid-Soedan met Machar als zijn plaatsvervanger. In 2013 werd Machar ontslagen, het conflict tussen de politieke rivalen ontaarde in een stammenstrijd tussen de regeringsgezinde Dinka’s, de grootste etnische groep in het land, en de Nuer-stammen die trouw zijn aan Machar.