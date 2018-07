Peter Sagan wint tweede etappe en pakt de gele trui

Peter Sagan heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Slowaak was in de straten van La Roche-sur-Yon de snelste van een kleine groep. Sagan bleef de Italiaan Sonny Colbrelli en de Fransman Arnaud Démare net voor en boekte zijn negende zege in een Tour-etappe en pakte de gele trui.

Een valpartij in de slotkilometers zorgde voor een scheuring in het peloton. Veel renners kwamen ver achter Sagan over de streep, maar liepen geen tijdverlies op omdat de valpartij binnen de laatste drie kilometer plaatsvond.

Sagan neemt de gele trui over van Fernando Gaviria, die zaterdag de eerste etappe won. De Colombiaan kon niet meesprinten om de dagzege omdat hij betrokken was bij de valpartij.

Solo van recordhouder Chavanel

De tweede etappe voerde het peloton opnieuw door de Vendée, van Mouilleron-St-Germain naar La Roche-sur-Yon over 182,5 kilometer. De rit werd gekenmerkt door een lange ontsnapping van Sylvain Chavanel. De Fransman reed na twintig kilometer weg uit het peloton, met de Nieuw-Zeelander Dion Smith en de Oostenrijker Michael Gogl. Na 35 kilometer ging Chavanel alleen verder, luid toegejuicht door de Franse supporters langs de route.

Nu raken de Fransen altijd in vervoering als een landgenoot vooruit rijdt, maar dit keer was het enthousiasme extra groot omdat Chavanel bezig is aan een historische Tour. De 39-jarige renner van Direct Energie rijdt zijn achttiende Ronde van Frankrijk, een record. Deze zondag stond Chavanel aan de start van zijn 350ste Tour-etappe, waardoor hij het recordaantal van 353 etappes van de Amerikaan George Hincapie binnen bereik heeft. En mocht Chavanel dit jaar de Pyreneeën overkomen, dan ligt nog een record op hem te wachten: dat van Joop Zoetemelk, die 365 dagen van zijn leven op de fiets zat in de Tour.

Slecht nieuws voor Mollema

Chavanel, die een maximale voorsprong van ruim vier minuten kreeg, werd op 13 kilometer van de finish ingelopen door het peloton. Daar was Tsgabu Grmay niet meer bij. De Ethiopiër stapte bij de bevoorrading af met hevige buikpijn, zo liet de ploegleiding via de sociale media weten. Dat is slecht nieuws voor de Nederlander Bauke Mollema, de kopman van Trek-Segafredo moet het nu doen met een helper minder. Ook Luis Leon Sanchez moest de Tour verlaten. De Astana-renner kwam na ruim 140 kilometer ten val en werd in een ambulance afgevoerd.

Maandag staat de derde etappe op het programma, een ploegentijdrit over 35,5 kilometer.