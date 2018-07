‘Onze jongens hebben Russische standvastigheid vertoond’

Rusland ligt er uit, maar de natie is trots. De reacties op de uitschakeling tegen Kroatie zaterdagavond waren opvallend positief. Op sociale media tweetten mensen steunbetuigingen onder de hashtag #trotsopdeselectie.

Zelfs president Poetin liet eindelijk van zich horen – via zijn woordvoerder dan. „Hij heeft gekeken”, liet perssecretaris weten aan persbureau Interfax. „Hij heeft meegeleefd. Onze spelers hebben eerlijk verloren in een prachtige wedstrijd. Ze zijn helden. Ze zijn gestorven op het veld. We zijn trots op ze!”

Na de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabie is Poetin niet meer gesignaleerd in het stadion. Zaterdag zat opnieuw premier Medvedev op de tribune in Sotsji. Tijdens de achtste finale was Poetin er ook al niet bij. De president wilde zich toen niet associeren met de door iedereen verwachte nederlaag tegen Spanje, zo zei een anonieme ambtenaar tegen de Russische internetuitgave The Bell.

Maar misschien was Poetin er tegen Kroatië toch liever bij geweest. Ondanks de uitschakeling gloeien veel Russen van trots. In Moskou was de stemming op straat monter. Op sommige plaatsen juichten mensen alsof Rusland zich had geplaatst voor de halve finale.

Gebroken hart

Het Russische team had moeite om zijn teleurstelling te verbijten. „We zijn als gemobiliseerde soldaten”, zei de Russische trainer, Stanislav Tsjerstjesov. „We wilden doorvechten voor het vaderland tot 15 juli (de dag van de finale).” Bij spits Artjom Dzoeba stroomden de tranen. „We wilden het hele land laten zien dat het voetbal leeft, dat men trots op ons zijn”, zei hij voor de camera. „Onze harten zijn gebroken.”

Maar de Russen namen hun spelers niets kwalijk. Er werd zelfs intens meegeleefd met Fjodor Smolov en Mario Fernandes, die hun penalty’s voor Rusland misten. Fernandes, een tot Rus genationaliseerde Braziliaan, bood na afloop de natie excuses aan voor zijn misser. Smolov bleeft na de verloren penaltyserie als verdoofd op het veld achter. „Ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheid voor de gemiste strafschop”, zei hij daarna. „Maar ik gelukkig en trots op mijn land.”

De commentaren in de Russische pers waren lovend. Het Russische persbureau Tass schreef een lange terugblik onder de kop: „Hoe de Russische selectie de liefde en de respect van de supporters terugwon”. Volgens Tass heeft het Russische elftal veel beter gepresteerd dan mocht worden verwacht. Nog nooit wist Rusland zich tijdens een WK te plaatsen voor de achtste finales. De laatste keer dat het Russische elftal goed presteerde op een groot toernooi was tijdens het EK in Zwitserland in 2008, toen het team zich ten koste van Nederland plaatste voor de halve finales.

„Dit is een selectie waar het land trots op kan zijn”, tweette oppositieleider Aleksej Navalny. In de haast zette hij er per ongeluk drie Bulgaarse, in plaats van Russische vlaggetjes onder.

Zelfs schrijver Edoeard Limonov was positief – een unicum, zo schreef internetuitgave Meduze. „Wat kunnen we zeggen over de wedstrijd tegen Kroatië?”, schreef Limonov. „Onze jongens hebben gevochten als leeuwen. Ze hebben Russische standvastigheid getoond.”