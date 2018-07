Nederlanders zoeken ook op Thaise bouwmarkt naar oplossing voor water in grot

Een rondje langs de bouwmarkten op zondag heeft al succes opgeleverd. Jeroen van Heck heeft slangen gevonden die hij kan gebruiken om het water verder uit de grotten in het noorden van Thailand te pompen. „Maar liever heb ik slangen van een wat grotere omvang, dat scheelt nogal in volume.” Dus zit hij nu, vertelt hij aan de telefoon, nog weer voor een andere bouwmarkt te wachten. Een team van vijftien Thai helpt hem „shoppen”.

Ook al is de evacuatie van de twaalf jongens en hun voetbalcoach sinds zondagochtend in volle gang, directeur Van Heck van een waterpompbedrijf uit Noordwolde, Friesland, is zondagmiddag lokale tijd in Thailand nog druk bezig. Hoe minder water in het grottenstelsel waar de jongens vast zitten, hoe beter, dus hij werkt gewoon door.

Het punt is, legt Van Heck uit, dat op ongeveer 1,5 kilometer vanaf de ingang van de grot een nauwe doorgang is; daarachter zit een diep stuk vol water. Dat is ongeveer 70 centimeter breed, de duikers moeten hun zuurstofflessen afdoen om er doorheen te kunnen en er kunnen dus ook geen pompen doorheen om het water weg te werken. Precies daar zit ook een hoogteverschil in de grot, wat pompen hoe dan ook lastig maakt.

Water over de bult

Dit weekend heeft Van Heck met zijn mensen in Nederland een systeem uitgedokterd met een handpomp, om het water uit het lager gelegen gedeelte toch met slangen eruit te kunnen krijgen, over de ‘bult’ in de grot heen. Hevelen heet die techniek en ze hebben het in Nederland getest met een proefopstelling.

Zijn collega’s stappen zondagavond Nederlandse tijd op het vliegtuig. Zij nemen materiaal en kleine pompen mee, waarmee ze de slangen vacuüm willen trekken zodat het water kan gaan lopen. „Het was zoeken, maar het werkt wel.”

Van Heck gaat hopelijk zondagavond nog even in de grot kijken, vertelt hij. „Dat helpt altijd, ter plekke kom je misschien nog op betere ideeën. Alleen het wordt steeds uitgesteld, omdat ze er druk zijn.” Van Heck hoorde zondag ook dat het nog een optie zou zijn om een deel van de jongens te verhuizen naar een hoger gelegen ruimte. „Ze zullen nog steeds met meerdere sporen werken.”

De indruk die Van Heck van de reddingsoperatie krijgt is wisselend, zegt hij. Sommige ambtenaren durven geen besluiten te nemen, anderen zijn juist wel „heel kundig” . De evacuatie ligt natuurlijk gevoelig voor de Thaise autoriteiten, de hele wereld kijkt mee en deze operatie móét slagen.

Van Heck vermoedt dat er toch een alternatieve route is die nog niet is ontdekt, want hoe zijn de jongens ooit door die nauwe doorgangetjes gekropen? Maar die discussie is hij niet aangegaan met de Thaise hulpdiensten. „Dat is toch gissen. En ze luisteren verder echt goed naar adviezen, ze willen van alles proberen. Ze gaan er echt voor.”