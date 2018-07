FIFA berispt Kroatische speler Vida na pro-Oekraïens filmpje

Voor de FIFA is het WK in Rusland een puur sportieve aangelegenheid. Zo worden politieke uitlatingen van spelers niet geduld. De Kroatische verdediger Domagoj Vida bracht de wereldvoetbalbond dan ook in het nauw door na de gewonnen kwartfinale tegen Rusland in een filmpje te roepen: “de glorie aan Oekraïne”.

De maker van het tweede doelpunt verwees daarmee impliciet naar de strijdkreet die na de Russische annexatie van de Krim in 2014 veel gebruikt werd door Oekraïense nationalisten.

‘Niemand beledigen’

Veel Russen reageerden gepikeerd op het filmpje van Vida, die hij opnam met scout en oud-international Ognjen Vukojevic. Beide Kroaten hebben in Oekraïne voor Dinamo Kiev gespeeld en deden de uitspraken af als een grapje:

“Dit heeft niets met politiek te maken. Ik heb nog steeds veel vrienden in Kiev, ik bedoelde hier verder niets mee. We wilden niemand beledigen. Vukojevic en ik hebben enkele jaren in Oekraïne gespeeld en wilden de mensen daar bedanken voor hun steun.”

De FIFA onderzocht de uitlatingen en besloot het bij een waarschuwing te laten.

Eerder dit WK bestrafte de tuchtcommissie van de voetbalbond wel de Zwitserse spelers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri. De internationals van Kosovaars-Albanese afkomst moesten omgerekend 8.600 euro betalen. Zij vierden hun doelpunt tegen Servië door met hun handen de dubbele adelaar uit de vlag van Albanië af te beelden. Daar waren de Serviërs niet van gediend. Het Balkanland erkent de onafhankelijkheid van Kosovo, met een meerderheid aan etnisch-Albanese inwoners, niet. Als gevolg hiervan overweegt de Zwitserse voetbalbond om niet langer spelers met een dubbele nationaliteit op te nemen in het nationale elftal.