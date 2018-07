Keeper Courtois duikt niet, hij vliegt

Zijn voeten zullen regelmatig een nacht lang over de rand van een matras hangen. De Belgische Thibaut Courtois is 1,99 meter. Als zijn lichaam bij warm weer uitzet, kan hij de twee meter halen. De lat van het doel hangt op 2,44 meter. Als een doelman zonder te springen de lat kan aanraken, maakt het indruk op een tegenstander. Dan resten alleen nog de linker- en de rechterhoek, maar ook daar is Courtois snel in de buurt. In de slotfase van de kwartfinale tegen Brazilië stond Neymar op de rand van het strafschopgebied. Terwijl de bal werd aangespeeld, keek hij nog even snel waar keeper Courtois stond.

Secuur draaide Neymar de bal richting de lat. Courtois had net een stapje naar rechts gedaan om meer in het midden van het doel uit te komen en moest meteen de andere kant op.

Dit was geen duik, dit was een vlucht.

Terwijl Courtois in de lucht hing, hield hij de bal in het vizier.

Neymar keek toe. Ging de aanvaller zijn gram halen na alle commentaar op zijn theatrale valpartijen? De bal zou zomaar net onder de lat in het doel kunnen vallen.

Tijdens het WK van 1970 in Mexico kopte Pelé voor Brazilië steenhard op het doel van Engeland. Hij schijnt al ‘goal’ geroepen te hebben. Maar net voor de bal over de lijn ging, was daar de hand van keeper Gordon Banks.

De Britten beweerden: ‘The save that stopped the world.’

Nog altijd zweefde Courtois door de lucht, gehuld in zwarte kleding. Ik hou van keepers in het zwart. Overleden doelmannen als Lev Yashin en Frans de Munck hebben vanwege hun stijl en donkere keeperstenue de eretitel ‘Zwarte Panter’ gekregen.

De door Neymar geschoten bal zette de daling in. Hij kon nog uiteenspatten tegen de lat, of de onderkant schampen. De zwaartekracht was onverbiddelijk voor Courtois, hoger kon hij niet komen. Nu moest hij zijn rechterarm in stelling brengen. Was die lang genoeg? Hij spreidde zijn vingers, dat scheelde weer een paar centimeters.

De bal schampte de zwarte handschoen.

Over.

Al vallend zag Courtois hoe de bal achter het doel belandde. Hij stond op, opende zijn mond en perste er een oerschreeuw uit: België stond in de halve finale.

Frankrijk is de komende tegenstander.

De vraag is: hoe passeer je Courtois?

Leg de keeper met de armen gestrekt boven het hoofd evenwijdig aan de doellijn en reken uit hoeveel ruimte er links en rechts overblijft.

Weinig.

De Fransen gaan zijn keeperswerk tot op het bot ontleden. Ze zullen zien hoe hij ballen uit de lucht plukt en zich opstelt bij vrije trappen, ze weten hoe hij op het juiste moment een rollertje kan geven aan Kevin De Bruyne en hoe hij naar de kruising vliegt.

De slungel uit Bree is de beste keeper op dit WK.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.